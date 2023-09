"Esto es estúpido". Jimmy Fallon, acusado de fomentar un ambiente tóxico en su programa, recibe el apoyo de Jerry Seinfeld

En diciembre de 2015 asistí a una grabación del programa de Jimmy Fallon, en el que Wagner Moura, como entrevistado, comentaba curiosidades de 'Narcos'. El presentador aparecía en el momento del rodaje, sin dirigirse nunca al público, y eso era todo lo que acabábamos viéndole. No se puede decir que fuera Mister Simpatía, pero al fin y al cabo es una de las personas más poderosas de la industria, ¿no? Sus motivos tendría para ser un poco arisco. O eso creía yo hasta la semana pasada, cuando empezó el escándalo.

Se equivocó, qué Fallon

Fue la revista Rolling Stone la que dedicó un reportaje exhaustivo sobre el ambiente tóxico en el trabajo tras las cámaras, con citas de varios guionistas y trabajadores y donde se descubría que los miembros del equipo dividían las jornadas en "días buenos de Jimmy" y "días malos de Jimmy". Si te tocaba uno de los segundos, donde el presentador podía llegar incluso borracho, les esperaba una pesadilla.

El hecho de que haya tenido nueve directores en los últimos nueve años y nadie haya querido repetir de una temporada a otra da una idea de lo intratable que podía ser 'The tonight show'. Los empleados declararon tener miedo de los gritos de Fallon y de su comportamiento inesperado e inconsistente. De hecho, llamaban a las salas de vestuario de los invitados "las salas de llorar", uno de los pocos sitios donde podían ir a desahogarse sin temor a ser reprendidos de nuevo.

Y ojo: Rolling Stone contactó a 80 empleados y la mayoría afirmaron que el presentador es un prodigio de la comedia con muchísimo talento. Eso sí, nadie tenía nada bueno que decir sobre su trabajo en 'The Tonight Show'. Esta debacle ha coincidido con una huelga de guionistas en la que nadie -salvo la polémica Drew Barrymore- ha querido volver al aire. De hecho, los cinco presentadores de late nights principales ahora mismo, Stephen Colbert, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Seth Meyers, y John Oliver, se han unido en un podcast pensado para recaudar dinero y que sus trabajadores puedan seguir subsistiendo.

Mil peldones

Al saber toda esta problemática, Jimmy Fallon ha corrido a pedir perdón a sus compañeros mediante una llamada de Zoom. "Es vergonzoso y me siento muy mal, perdón si os he avergonzado a vosotros y a vuestra familia y amigos... Me siento tan mal que ni siquiera puedo expresarlo. Quiero que el programa sea divertido, debería ser inclusivo para todos. Debería ser el mejor programa", dijo, zanjando el tema (por el momento, al menos).

Hubo, eso sí, una persona del mundo del espectáculo que salió a hablar en favor de Jimmy Fallon tras su peor momento laboral en los 25 años que lleva dedicado a la industria, desde que en 1998 entró como parte del casting invitado de 'Saturday Night Live'. Esa persona no es otra que el mismísimo Jerry Seinfeld, del que se contaba una anécdota en el reportaje que, según el cómico, se ha exagerado tremendamente.

Dos empleados afirmaron recordar cómo Fallon empezó a regañar al miembro de su equipo encargado de las tarjetas con el guion en mitad del rodaje de una entrevista con Seinfeld. El cómico terminó pidiéndole que le pidiera perdón: "Deberías disculparte", comentó, casi en tono de broma. "Fue uno de los momentos más duros de la historia y mucha gente estaba allí, así que es difícil de olvidar", afirmaba un antiguo empleado. Esta parte no llegó a verse en televisión.

Jerry Seinfeld sí contestó a la historia de Rolling Stone afirmando que, bueno, son cosas que pasan: "Esto es tan estúpido. Recuerdo ese momento bastante bien... Bromeé sobre un error que tuvo y todos nos reímos sobre lo raro que es que Jimmy se pierda. No fue incómodo en absoluto. Jimmy yo aún lo recordamos de vez en cuando y nos reímos. Un giro de eventos idiota".

En el ambiente actual, con Jimmy Kimmel queriendo retirarse, Drew Barrymore resucitando su programa ante el enfado de los guionistas y Jimmy Fallon cayendo en desgracia, la pregunta que pasa por todos los fans de los late night yanquis es... ¿Es muy tarde para volver a traer de vuelta a Conan O'Brien, por favor?

