'Evil Dead Rise': la cuarta entrega de la saga de Sam Raimi se estrenará directamente en HBO Max y ya sabemos su argumento

Anunciamos el año pasado, que la próxima entrega de 'Evil Dead' estaba en marcha y ahora sabemos que se titula 'Evil Dead Rise', y gracias a Variety sabemos que la película se dirigirá directamente a HBO Max, aunque está producida por Sam Raimi y Bruce Campbell, los derechos ahora están en New Line Cinema, con lo que está en el mismo terreno de juego que otras películas de horror de Warner.

Sin embargo, ahora en la silla del director esta vez está Lee Cronin (The Hole in the Ground), aunque no sea un reinicio, sino el siguiente capítulo de la saga, que se basa en la trilogía original, en lugar del reboot de 2013, moviendo la acción fuera del bosque y llegando a la ciudad. La sinopsis reza:

"Dos hermanas separadas, interpretadas por Alyssa Sutherland y Lily Sullivan, tiene un reencuentro que se ve interrumpido por el surgimiento de demonios que poseen carne, empujándolas a una batalla primordial por la supervivencia mientras se enfrentan a la versión de familia más espantosa que se pueda imaginar."

Raimi ha expresado en un comunicado:

"Estoy encantado de traer a Evil Dead de regreso a su hogar original en New Line 40 años después del estreno de la primera película. La historia de la empresa como pionera del terror habla por sí sola. Estoy igualmente emocionado de trabajar con Lee Cronin, cuyos dones como narrador lo convierten en el cineasta ideal para continuar el legado perdurable de la franquicia ".

Mientras, Bruce Campbell también expresó:

“En esencia, Evil Dead trata sobre personas comunes que superan situaciones extraordinariamente aterradoras. No puedo esperar a que Alyssa y Lily llenen los zapatos empapados de sangre de aquellos que les han precedido y continúen con esa tradición."

Robert Tapert también es productor ejecutivo junto a Raimi y Campbell. Se espera que el rodaje comience en Nueva Zelanda el próximo mes, y no se espera que Campbell aparezca como Ash. El director, Lee Cronin, ha expresado: