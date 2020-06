'Evil Dead Now': la nueva película de la saga 'Posesión infernal' se pone en marcha con el director de 'Bosque maldito'

Parece que finalmente una nueva película centrada en el universo 'Evil Dead' está en camino. Tras muchos años de quieros y no puedos, el propio Sam Raimi se ha decantado por Lee Cronin, director de la simpática película de terror irlandesa 'Bosque maldito', dirigirá la película, titulada 'Evil Dead Now'.

Reposesión infernal

La película no traerá de vuelta al viejo Ash de Bruce Campbell, a quien hemos recuperado en las tres temporadas de la divertida serie 'Ash Vs Evil Dead', y tampoco estará conectada a la película de Fede Alvarez, sino que contará una historia completamente nueva en el mundo creado por Sam Raimi a principios de los años ochenta.

Con la noticia podríamos olvidar de una vez por todas la rumorología que durante tantos años ha estado sobrevolando la saga. Bruce Campbell, confirmó en una entrevista reciente que la nueva película estaba en marcha y que incluso tiene un director: Lee Cronin. "Acabamos de hablar por teléfono con Lee Cronin, que escribe y dirige el próximo 'Evil Dead'", dijo Campbell. "Se titula 'Evil Dead Now'. Sam escogió a Lee: hizo una película genial llamada 'The Hole In The Ground'. Vamos a sacar ese tonto lo antes posible".

Para quien se sienta algo desorientado por las noticias de un nuevo proyecto, Campbell se explica: "A partir de este momento, tienen que estar solos. Lo cual está bien. Y es liberador. Podrías tener héroes diferentes, heroínas diferentes en este caso. Este va a ser un poco más dinámico. Solo queremos mantener la saga actualizada. Y el mantra, en realidad, es que nuestros héroes y heroínas son personas normales. Eso es lo que vamos a continuar".

Si bien ver a Campbell dándolo todo con la motosierra siempre mejora cualquier proyecto, el actor ha advertido en numerosas ocasiones que ha terminado con el personaje tras la finalización de la serie. En cuanto a la película de 2013, que gana bastante con el tiempo y los revisados una vez pasado el shock inicial, pues ahí quedará como una historia más de ese mundo de fantasmas cabrones.