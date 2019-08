'Fast Color': Amazon prepara una serie basada en la reciente película de fantasía protagonizada por Gugu Mbatha-Raw

Se estrenó en los cines de Estados Unidos el pasado 11 de abril, donde solo recaudó 76.916 dólares (llegó al formato doméstico el mes pasado) y no es que haya dado mucho que hablar (aunque tiene buenas críticas) pero 'Fast Color' va a convertirse en una serie.

Parece que Amazon ha visto un gran potencial en la historia del film protagonizado por Gugu Mbatha-Raw y ha puesto en marcha una adaptación televisiva para ampliar el catálogo de su plataforma. Para ello va a contar con los responsables creativos del largometraje, la pareja formada por Julia Hart (coguionista y directora) y Jordan Horowitz (coguionista y productor).

La madre y la hija de una potencial superheroína

La historia de 'Fast Color' se centra en tres personajes de diferentes generaciones, Ruth (Gugu Mbatha-Raw), su madre Bo (Lorraine Toussaint) y la hija de Ruth, Lila (Saniyya Sidney). Tras lidiar con su adicción a las drogas, Ruth vuelve a casa e intenta reconectar con la familia que abandonó, descubriendo que aún posee esas habilidades especiales que creía perdidas.

Esos poderes, que su familia siempre ha procurado ocultar, han pasado a su hija, y la película explora tanto la relación entre los personajes como el proceso por el cual intentan entender quiénes son y qué pueden hacer. El género fantástico siempre ha estado ahí para reflexionar sobre el ser humano a través de metáforas. Y por si alguien se aburre, además de drama, el cóctel incluye acción, tensión y una misión para salvar el mundo.

Entre los nombres de los productores destaca el de Viola Davis, que quizá se reserve un papel (de momento no hay reparto confirmado). Hart y Horowitz van a ocuparse de escribir el piloto de la serie, con la primera de nuevo al mando de la puesta en escena. Por cierto, aún no hay fecha de estreno para 'Fast Color' en España, no me sorprendería que pudiéramos ver antes la serie...