'Frankenstein': la adaptación teatral de Danny Boyle con Benedict Cumberbatch y Jonny Lee Miller podrá verse en Youtube

Grabado en directo en 2011 y editado para la ocasión, los aficionados de todo el mundo podrán disfrutar durante dos días de la sensacional visión del 'Frankenstein' reimaginado por Danny Boyle, con sus dos protagonistas intercambiando roles en ambas representaciones. Una ocasión única de recuperar una de las obras más importantes de todos los tiempos.

Los que llevamos casi una década soñando con poder recuperar la enérgica visión de Danny Boyle sobre el clásico de Mary Shelley estamos de enhorabuena. En 2011, el Teatro Nacional de Londres de Londres organizó una producción de 'Frankenstein' dirigida por Danny Boyle y protagonizada por Benedict Cumberbatch y Jonny Lee Miller. Para dar aún más empaque a semejante acontecimiento, Cumberbatch y Miller alternarían sus roles, con cada uno de los actores disfrutando de la oportunidad de interpretar al Dr. Frankenstein y a su creación.

Ambas producciones fueron filmadas y se transmitieron previamente en salas de cine, pero ahora, la página de YouTube del National Theatre emitirá en streaming ambas versiones en dos fechas diferentes. La primera de las dos representaciones se transmitirá el 30 de abril, y la siguiente el 1 de mayo.

#Frankenstein, directed by Academy Award®-winner Danny Boyle, is streaming on YouTube next week with #NationalTheatreAtHome.



Benedict Cumberbatch (Sherlock) and Jonny Lee Miller (Elementary) alternate the roles of Frankenstein and his creature, on 30 Apr and 1 May. pic.twitter.com/xNFEhzuEHM