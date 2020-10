'Gremlins: Secrets of the Mogwai': primer vistazo a la precuela animada del clásico de los 80 a través de un diseño conceptual

Llevábamos una larga temporada sin recibir noticias sustanciales sobre 'Gremlins: Secrets of the Mogwai'; la serie de animación escrita por el guionista Tze Chun —'Érase una vez'— bajo el ala de Warner Bros. y Amblin Television, que servirá de de precuela al entrañable clásico del cine ochentero dirigido por Joe Dante a partir de un libreto de Chris Columbus.

Ha sido el propio Chun quien, a través de su cuenta de Twitter, ha compartido un primer diseño conceptual que nos permite echar un vistazo al aspecto que tendrá la China —más concretamente la ciudad de Shanghai— de 1920, y que tiene un aspecto que me ha parecido encantador, probablemente debido a las enormes orejas de Gizmo.

Más allá de este escueto aperitivo, es muy poca la información disponible sobre una 'Secrets of the Mogwai' de la que sólo conocemos el marco en el que se ambientará, que estará compuesta por diez episodios de media hora de duración y que no contará con Howie Mandel poniendo voz nuevamente a la criatura protagonista.

Ya que por el momento no ha trascendido una fecha de estreno en HBO Max, ni nombres vinculados a su reparto, os dejo con la sinopsis oficial disponible a día de hoy mientras ratifico mi fe en el proyecto.