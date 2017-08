¿Habrá otra película de los Simpson? Sus creadores la quieren y afirman que "está en una fase muy inicial"

Con 28 temporadas (de momento), 'Los Simpson' es una de las series más populares e influyentes de la televisión. Forma parte de nuestra vida y se dice que hay un episodio para todo lo que nos ocurre. Hollywood no podía dejar escapar este éxito aunque tuvimos que esperar hasta 2007 para poder ver el peculiar universo de Springfield en la gran pantalla.

El film recaudó en taquilla 527 millones de dólares, una cifra que normalmente habría dado lugar a una secuela, por lo menos, pero a día de hoy sigue sin llevarse a cabo. Al cumplirse el 10º aniversario de 'Los Simpson: La película' ('The Simpsons Movie'), el director David Silverman fue entrevistado por Entertainment Weekly y respondió a la gran pregunta: ¿habrá otro largometraje?

"Me encantaría que hubiese otra. Todavía estamos muy lejos. Hablamos de esto y aquello. Lo estamos pensando, pero nada ha ocurrido todavía... Aún nos intimida porque realmente nos destroza hacer la película y el show al mismo tiempo."

Por su parte, el guionista Al Jean confirma que la secuela ha sido discutida "sólo con trazos muy vagos, sólo como posibilidad. Diría que está en una fase muy inicial". Cuenta que llegaron a reservar una historia de la temporada 24 porque consideraron que podía ser ampliada y trasladada al cine: el episodio 10 de la temporada 26 en el que Kang y Kodos llevan a Homer y su familia al planeta Rigel 7.

¿Crees que habría funcionado? Parece que los creadores de la serie no lo tenían claro y Jean es de los que piensan que, si bien existe la posibilidad, no hay prisa ni necesidad de realizar 'Los Simpsons 2' a menos que el proyecto les entusiasme de verdad. Así lo expone:

"Desde luego soy cauto sobre un par de cosas. No querría que fuese un riesgo en cuanto al presupuesto, y no querría que fuese nada hecho solamente por el dinero. Querría que fuera una película realmente genial. Personalmente, no siento la necesidad de hacer otra a menos que sea genial".