'Hello Kitty' salta a Hollywood con su primera película en inglés

Tras el asalto de Pikachu a los blockbusters con la voz del mismísimo señor 'Deadpool', Hello Kitty prepara ahora su llegada a la industria cinematográfica anglosajona con su primera película.

Hello Kitty hizo su primera aparición en Estados Unidos como monedero en 1976, y desde entonces se ha convertido en la segunda franquicia con mayores ingresos de todos los tiempos, justo detrás de la mencionada Pokémon, habiendo recaudado hasta la fecha la friolera de ochenta mil millones de dólares. Las cosas ahora prometen dispararse tras casi cincuenta años de historia con su esperado viaje a Hollywood.

¡Es una niña!

El fundador, presidente y CEO de Sanrio, Shintaro Tsuji, afirma: "Estoy extremadamente contento de que Hello Kitty y otros personajes populares de Sanrio hagan su debut en Hollywood. Hello Kitty ha sido durante mucho tiempo un símbolo de amistad y esperamos que esta película solo sirva para hacer crecer ese círculo de amistad en todo el mundo.

New Line Cinema será el hogar del personaje en esta primera película, y será muy interesante ver hasta qué punto se manipula la icónica imagen. En contra de la creencia de prácticamente todo el mundo, Hello Kitty no es un gato: es una niña.

Christine R. Yano, experta en el personaje, habló en una reciente entrevista con L.A. Times sobre el personaje. "Tiene una hermana gemela, le encanta la tarta de manzana y no es un gato. Es un personaje de dibujos animados. Es una niña pequeña. Nunca ha sido presentada a cuatro patas. Ella camina y se sienta como una persona de dos piernas. Además, ella tiene una hermana gemela y su propio gato: Charmmy Kitty ".

Todo es bastante extraño, una incógnita que se resolverá en cuanto veamos el resultado final, cuando comprobemos si estamos ante la nueva LEGO película... o ante la nueva Emoji.