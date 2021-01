'Juego de Tronos': HBO pone en marcha otra precuela basada en la saga 'Cuentos de Dunk y Egg' escrita por George R. R. Martin

HBO va a hacer todo lo posible para exprimir a fondo el universo de 'Juego de Tronos'. En este 2021 va a rodarse la primera temporada de 'House of the Dragon', una precuela situada 200 años antes y ahora ha puesto en marcha otra que adaptará la saga 'Cuentos de Dunk y Egg'.

El propio George R.R. Martin escribió las tres novelas cortas que dan forma a 'Cuentos de Dunk y Egg', cuya historia gira alrededor de Ser Duncan el Alto (Dunk) y Aegon V Targaryen (Egg) y que transcurre unos 90 años antes de lo narrado por 'Juego de Tronos'.

Lo cierto es que Martin dejó caer que su idea era dedicar entre 6 y 12 novelas a estos personajes, pero la última publicada hasta la fecha se lanzó en 2010 y lo único que tenemos por ahora es la promesa de otras dos, pero habrá que ver si llega a escribirlas. Recordemos que todavía ni siquiera hemos podido leer las dos últimas novelas del mundo iniciado por 'Juego de Tronos'...

Eso sí, que HBO haya puesto en marcha la adaptación no quiere decir que vaya a ver la luz, pues por el momento no hay ningún guionista o actor asociado al proyecto, aunque desde Variety concretan que es un proyecto de alta prioridad para la cadena. Que luego salga adelante como 'House of the Dragon' o se quede por el camino como el proyecto con Naomi Watts solamente lo dirá el tiempo.