'Kung Fu Sión 2' en marcha: Stephen Chow anuncia que será una secuela espiritual ambientada en la actualidad

En 2004 se estrenaba 'Kung Fu Sión', una comedia de artes marciales con la que Stephen Chow, su director, protagonista y co-guionista, consiguió un notable éxito internacional. Chow hace ya tiempo que dejó de lado su faceta como actor, pero su carrera como realizador va viento en popa y ahora acaba de confirmar que 'Kung Fu Sión 2' está en marcha.

Chow ha aprovechado la campaña promocional de 'The New King Of Comedy', su último trabajo tras las cámaras, para anunciar la puesta en marcha de una secuela que él mismo dirigirá. Además, es probable que haga un cameo, pero también ha avisado de que no esperemos una continuación en el sentido tradicional de la palabra, ya que será una secuela espiritual que transcurrirá en la actualidad.

Todavía habrá que esperar un poco más

Eso sí, Chow se va a centrar antes en la secuela de 'The Mermaid', la cinta que él produjo, dirigió y co-escribió en 2016. Una vez acabé con ella será el turno de hacer realidad 'Kung Fu Sión 2', una película que muchos llevan esperando ya quince años. Ahora la duda está en saber si Chow logrará estar a la altura, que tiempo ha tenido para prepararla bien.

Recordemos que 'Kung Fu Sión' costó 20 millones de dólares y recaudó 102 millones a lo largo del planeta. De ahí 17 pertenecen a Estados Unidos, lo que la mantienen a día de hoy como una de las películas de habla no inglesa más taquilleras de todos los tiempos en dicho país. En concreto, ocupa la duodécima posición.

Vía | MAAC