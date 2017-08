La nueva ‘Terminator’ se rodará en marzo y explicará por qué el T-800 se parece a Schwarzenegger

Leer o escuchar el título 'Terminator' nos puede llevar a varios lugares de manera instantánea, siendo algunos mucho más agradables que otros. Desde hacernos rememorar el impresionante logro alcanzado con la cinta original en 1984 hasta obligarnos a preguntarnos por qué tuvieron que torturarnos con 'Terminator: Génesis', pasando por sembrar la duda de si alguna vez se rodará una película de acción tan redonda como la segunda parte de la franquicia.

Sea como fuere, todos y cada uno de los pensamientos asociados al término se traducirán de manera visual acompañados del característico rostro y el gigantesco físico de Arnold Schwarzenegger. Pero, ¿por qué el T-800 tiene la cara del actor austriaco y suena como él? James Cameron, que ha afirmado estar en conversaciones para desarrollar nuevas secuelas de la saga, ha dejado caer en un Q&A que la próxima cinta de 'Terminator' podría girar en torno a susodicha incógnita. Atentos a sus declaraciones.

"Tienes que preguntarte, ¿Por qué hacen que esos personajes se parezcan y suenen como Arnold? Tiene que haber una respuesta. Así que, si, se me ha pasado por la mente que tuvo que existir un prototipo. Tuvo que haber un tío cuyo ADN fue recolectado, y que usaron para hacer crecer la capa exterior orgánica de la que crearon el Terminator... y, ese tío, probablemente fue una persona real en algún momento. Ahora, la pregunta es, ¿tuvo esa persona algún tipo de importancia para Skynet a la hora de escogerle [a Arnold], o fue como si hubiese una estantería llena de Terminators y dio la casualidad del que estaba más cerca de la puerta del centro de desplazamiento temporal era el modelo de Arnold, y los demás eran diferentes? Me he preguntado esas preguntas, pero nunca se han resuelto, así que... ¡permaneced a la escucha! Estamos hablando muy en serio sobre hacer unos cuantos filmes nuevos de Terminator o, posiblemente, una trilogía, y tenéis que ver lo que surgirá de ellos.

Siendo sinceros, he de decir que la idea de tener nuevas entregas de 'Terminator' me da una ligera sensación de pereza por mucho que Cameron actúe de "padrino" de las mismas —el daño producido por la quinta parte parece que ha sido irreparable—. Además, la premisa que plantea el director en su contestación, no se me antoja lo suficientemente potente como para querer lanzar billetes a la pantalla de forma instantánea.

También debemos recordar que la respuesta a este enigma fue explicada en 'Terminator 3: La rebelión de las máquinas' durante la bochornosa escena que podéis ver sobre estas líneas, eliminada del montaje final del filme —demos gracias por ello—. Sea como fuere, la nueva 'Terminator' comenzará a rodarse en marzo de 2018 —según ha comentado Schwarzenegger— con Tim Miller —responsable de 'Deadpool'— haciendo las funciones de director. Esperemos que esta vez merezca la pena el regreso de Arnie en su papel estrella, y que nos descubran si Skynet tenía algún tipo de fijación con los culturistas austriacos.