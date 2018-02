La película basada en 'Call of Duty' ya tiene director y es un especialista en rodar thrillers de acción

Parece que por fin avanza la película de 'Call of Duty'. En 2015, Activision Blizzard Studios anunció la puesta en marcha de una adaptación al cine de esta popular franquicia de videojuegos, con la intención de estrenarla en 2018 o 2019, y ahora ya sabemos el nombre del director que han elegido para tomar las riendas del proyecto: Stefano Sollima.

Si no te suena este realizador es que aún no has visto la impresionante 'Suburra'. También ha dirigido 10 episodios de la serie 'Gomorra', uno de los grandes éxitos de la televisión italiana, hasta tal punto que la tercera temporada fue estrenada en cines. Su talento no ha pasado desapercibido en Hollywood y antes de aceptar la propuesta de 'Call of Duty' ya se ocupó de la secuela de 'Sicario', tomando el relevo de Denis Villeneuve.

Stefano Sollima (izquierda) en el rodaje de Suburra

Kieran Fitzgerald (guionista de la película 'Snowden' o la serie 'Wormwood') está escribiendo este primer film basado en 'Call of Duty'. Al parecer, el plan de Activision Blizzard Studios es crear una película original que sea fiel al tono de los juegos, en lugar de trasladar a la gran pantalla la historia de alguna de las entregas que se han lanzado hasta la fecha. Y la intención es que este primer film suponga el inicio de un universo cinematográfico propio, al estilo de Marvel.

Por supuesto, eso será si la primera 'Call of Duty' tiene éxito en taquilla, algo que no está nada claro, todavía las películas de videojuegos no están teniendo la suerte de la que gozan las adaptaciones de cómics de superhéroes. Recordemos que 'Call of Duty' es un juego de acción en primera persona y de corte bélico, creado por Ben Chichoski en 2003. La historia se ambientó inicialmente en la II Guerra Mundial aunque se ha llevado a conflictos más modernos y también ficticios, convirtiéndose en una de las sagas de videojuegos más conocidas y exitosas.

