La última saga de ciencia ficción de 1000 millones acaba de confirmar su cuarta película. Una secuela a toda velocidad que se estrenará en 2027

Esta cantado: Paramount acaba de poner en marcha 'Sonic 4' tras el buen funcionamiento en taquilla que ha tenido la tercera entrega, que ya suma una recaudación mundial de 336 millones de dólares. Desde Indiewire se aclara que el objetivo es que esta cuarta parte llegue a los cines en primavera de 2027, pero eso todavía no está confirmado.

La noticia llega además cuando la saga esta de celebración, pues se ha convertido recientemente en la última franquicia cinematográfica en unirse al club de los 1.000 millones de dólares. Es verdad que esa cifra es más impresionante cuando la logra una única película y en este caso han hecho falta tres, pero tampoco le quitemos mérito por ello.

¿Cuál es el límite para 'Sonic 3'?

Recordemos que 'Sonic: La película' cerró su paso por salas con unos ingresos de 319,7 millones, cantidad que ascendió hasta los 405,4 millones en el caso de 'Sonic 2: La película'. Ahora la gran duda está en saber si la tercera entrega conseguirá convertirse en la más taquillera de todas.

En Estados Unidos está a punto de lograrlo, pero mundialmente todavía le falta recorrido. A cambo, su estreno en China tendrá lugar este próximo 10 de enero, donde es de esperar que sume al menos un puñado más de millones que acerquen a 'Sonic 3: La película' a convertirse en la más taquillera de la saga.

Por el momento no está confirmado el regreso de nadie en 'Sonic 4: La película', pero Paramount ha apostado hasta ahora por una continuidad casi total en la saga. Por ello, sería toda una sorpresa que Jeff Fowler no repitiese tras las cámaras o que Josh Miller y Pat Casey no estén en el equipo de guionistas. En lo referente al reparto, Jim Carrey se ha mostrado dispuesto a volver, y esperemos que eso se concrete.

