‘Liga de la Justicia Oscura’: la productora de J.J. Abrams prepara nuevos proyectos de cine y televisión basados en el cómic de DC

Lo de 'La Liga de la Justicia Oscura' es el cuento de nunca acabar. Hace aproximadamente un lustro, Guillermo del Toro tenía a punto de caramelo, con guión escrito inclusive, una adaptación cinematográfica de las aventuras del supergrupo sobrenatural de Detective Comics que, para sorpresa de nadie, terminó cayendo en saco roto.

Desde entonces, el proyecto fue cambiando de manos, pasando por las del director Doug Liman, y dando palos de ciego hasta terminar reconvertido en una decente película de animación directa al mercado doméstico que terminó siendo todo un coitus interruptus si tenemos en cuenta el potencial de la licencia y sus protagonistas.

Un nuevo intento

Pero aún hay esperanza, porque según informa Deadline, la gente de Warner Bros. está estudiando la posibilidad de que 'La Liga de la Justicia Oscura' vuelva en una serie de televisión o en un largometraje para la gran pantalla de la mano de la productora de J.J. Abrams, Bad Robot.

Según ha trascendido, Hannah Minghella —directora de la división de largometrajes de Bad Robot— y Ben Stephenson —director de la división televisiva— se reunirán próximamente con representantes de actores y guionistas potenciales. En estas reuniones también se barajará qué personajes podrían tener sus propios proyectos en solitario.

¿No queríamos caldo? Pues en Warner quieren darnos dos tazas bien hermosas. Por el momento no hay ningún proyecto en fase de preproducción, y Abrams no está vinculado a la dirección de ninguno de ellos, pero no seré yo quien se queje de tener de vuelta a John Constantine, Zatanna, Madame Xanadu y compañía; esta vez, en carne y hueso.