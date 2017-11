Lindelof explica por qué necesitamos una serie de 'Watchmen': "Lo que pensamos sobre los superhéroes está mal"

Han pasado dos meses desde que se confirmase una de las grandes noticias del año en lo que a televisión se refiere: la producción de una serie basada en 'Watchmen'. Recordemos que el proyecto de HBO está en manos de Damon Lindelof, que estaba libre después de poner punto y final a la emocionante 'The Leftovers'. El guionista por fin se ha pronunciado sobre su nuevo trabajo.

En una entrevista con Vulture, Lindelof ha explicado por qué aceptó este complicado encargo, a pesar de que la película de Zack Snyder todavía está fresca en la memoria del público y se considera una fiel adaptación del mítico cómic de Alan Moore. Parece una apuesta perdida pero él tiene sus motivos:

"Watchmen... fue peligroso. Y no puedes ser peligroso simplemente porque sí. La razón por la que estoy haciendo esto, es porque son tiempos peligrosos, y necesitamos shows peligrosos. Lo que pensamos sobre los superhéroes está mal. Adoro las películas de Marvel y vimos 'Liga de la Justicia' esta mañana, soy fan de Wonder Woman y de Batman, crecí con estos personajes, pero no deberíamos confiar en personas que se ponen una máscara y dicen que nos está vigilando. Si ocultas tu rostro, tus intenciones no son buenas."