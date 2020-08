Luz verde a 'Joe Exotic': Kate McKinnon será la rival del Tiger King en una miniserie sobre el polémico personaje

NBC Universal ha encargado oficialmente 'Joe Exotic', una serie limitada que sigue la historia del zoo de tigres, recientemente cerrado, dirigido por Joe Schreibvogel, alias Exotic. Un caso que fue popularizado por uno de los fenómenos del año: el documental de Netflix 'Tiger King'.

La galardonada cómica Kate McKinnon ('Saturday Night Live') dará vida a Carole Baskin, entusiasta de los grandes felinos, que descubre que Joe usa sus tigres para provecho propio. Esto iniciará una cruzada y una rivalidad que escalará hasta topes inimaginablemente peligrosos. De momento, el papel de Joe Exotic no ha sido elegido.

No es la primera vez que sabemos de este proyecto. Ya en mayo supimos que estaba en desarrollo para Universal Content Productions, el brazo productor de la major, pero no ha sido hasta ahora que se ha aprobado la realización de la serie que se verá en NBC, Peacock y USA Network.

Otra novedad es que el guion corre a cargo de Etan Frankel, entre cuyos trabajos está 'Shameless' y la reciente (y bastante recomendable) 'Sorry For Your Loss', serie de Facebook protagonizada por Elizabeth Olsen. 'Joe Exotic' está basado en el podcast homónimo conducido por Robert Moor.

'Joe Exotic' no es la única serie basada en los hechos que rodean en tan particulares personajes. CBS Television Studios está preparando su propia serie con Nicolas Cage de protagonista y Dan Lagana ('American Vandal') como responsable. De momento, no sabemos más detalles de esta versión.