'Tiger King': dónde están hoy los protagonistas de la serie de Netflix, del caso aún abierto a Joe Exotic en confinamiento

'Tiger King' es uno de los fenómenos de televisión en plataforma de este año. La miniserie documental de Netflix que comprende solo siete episodios de una hora, es un true crime sobre un personaje real increíble: Joe Exotic, el dueño de un zoológico privado con más de 200 tigres y otros grandes felinos. Pero él es solo el sol sobre el que giran un buen montón de personajes igual de estrafalarios.

El empresario incluso se postuló para presidente de los Estados Unidos al mismo tiempo que Trump, y gobernador de Oklahoma, pero en algún momento pudo haber intentado contratar a alguien para matar a su némesis, y esa es la tónica de la serie que ha cautivado a tanta gente: cada episodio una nueva sorpresa, un giro increíble o un tío raro con anécdotas delirantes. De esta forma, fue el programa más tuiteado en el país en su estreno, creando una situación similar a un realitie.

Tanto es así, que la gente comenta sobre Joe, Carole, Doc y compañía como si fueran los participantes de un concurso. Pero lo cierto es que sus historias son tan locas que es difícil que alguna película pudiera imaginar algo así. Pero, el episodio 7 no es el final de sus desventuras, claro, y la gente se pregunta qué estarán haciendo ahora. Esto es lo que sabemos de cada uno.

El exmarido de Joe, (que también estaba teniendo relaciones con varias mujeres en el parque) terminó su matrimonio con en 2014. Regresó algún tiempo después para administrar Joe's Safari Bar en el camino al zoológico, y ayudó a Joe cuando estaba traumado después del tiroteo accidental y muerte de su otro esposo, Travis Maldonado. Desde entonces le han arreglado los dientes y está trabajando como soldador y viviendo con su prometida Stormey. Comenzó una página de Facebook para contar lo que no le gustaba de 'Tiger King', (como no mostrarlo con sus nueva dentadura).

La principal némesis de Joe Exotic, Carole Baskin, emitió un comunicado sobre el estreno de 'Tiger King', calificándolo de "salaz y sensacionalista", por la insinuación de que ella pudo haber estado involucrada en la muerte de su esposo Don Lewis, quien desapareció sin dejar rastro. Ahora con 58 años, continúa viviendo con su tercer esposo, Howard Baskin, en las instalaciones de Big Cat Rescue cerca de Tampa, Florida, y aboga por dejar de criar grandes felinos y mantenerlos en cautiverio. La instalación está actualmente cerrada debido a coronavirus, pero puedes ver a los felinos en Instagram.

En paradero desconocido, el marido de Baskin tiene su caso abierto. El 24 de marzo, la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough confirmó que el caso de Don Lewis sigue estando "activo y abierto", aunque "no tenemos conocimiento de ningún consejo nuevo relacionado con el caso en este momento", dijo la portavoz del sheriff Crystal Clark. La pregunta del Episodio 3 sigue sin respuesta durante 23 años. El sheriff, Chad Chronister, espera que la popularidad de la serie de Netflix pueda ayudar a aclarar algo en el caso. Un tweet de la cuenta de Chronister dice:

Since @netflix and #Covid19 #Quarantine has made #TigerKing all the rage, I figured it was a good time to ask for new leads. #CaroleBaskin #DonLewis #Netflix #Tiger #BigCatRescue #JoeExotic #TigerKingNetflix #HCSO pic.twitter.com/LHoJcBZVOI

Doc Antle, el otro "rey de los tigres" y polígamo, es ahora propietario del Instituto de Especies Raras en Peligro de Extinción (T.I.G.E.R.S.) de Myrtle Beach, Carolina del Sur, emitió un comunicado diciendo que estaba "decepcionado" con la serie, acusando a los productores de pagar a los participantes. Su safari permanece abierto a pesar de la crisis del coronavirus. Dos de los hijos de Antle, Kody y Tawny, trabajan en el instituto. Ah, ahora se llama Mahamayavi Bhagavan.

El productor que estaba rodando la webserie reality de Joe Exotic fue reportero de crímenes y comenzó a fumar crack mientras aparecía en 'Inside Edition'.Tras el sospechoso incendio en el zoológico, se mudó a Dallas, donde su propia casa se quemó por casualidad solo seis meses después. Ahora vive en Bodo, Noruega, donde degusta estofado de reno con su nueva esposa y está trabajando en un proyecto documental sobre un hombre con una doble vida emocionante, según su publicación de Facebook.

El personaje principal, el propio Rey Tigre, Joe Maldonado-Passage cumple una condena de 22 años en la cárcel del condado de Grady en Oklahoma después de ser declarado culpable de 17 cargos de abuso animal y dos cargos por intento de asesinato. Recientemente fue trasladado a una cárcel de Texas donde está totalmente aislado en su celda, en cuarentena por precaución del coronavirus. Presentó una demanda de 94 millones de dólares el 17 de marzo, tres días antes del estreno de la serie, contra el Gobierno Federal y Jeff Lowe, quien se hizo cargo del Zoológico de Joe.

Según Rolling Stone, alegó que el gobierno contribuyó a la muerte de su madre y que Lowe proporcionó declaraciones falsas a los federales. Durante la cuarentena no puede realizar ninguna llamada telefónica ni contestar correos electrónicos, pero se esfuerza en tener contacto con el exterior, para agradecer las muestras de cariño, pues ha recibido miles de correos desde el estreno del documental. Se especula que habrá una serie, aunque como miembro del reparto solo se conoce la participación de la cómica del SNL Kate McKinnon, que interpretaría a Carole Baskin. Joe desea que le interprete Brad Pitt o David Spade.

8. (Not really “trivia,” but a useful piece of info for anyone discussing the show): Saff, the person who got mauled by the tiger, told me repeatedly that he is trans, prefers to be called Saff (not “Kelci”), and uses he/him pronouns. So please do likewise. pic.twitter.com/hCE9vS55Dh