En marcha una película de 'Streets of Rage': el mítico beat 'em up de Sega dará el salto al cine de la mano del creador de 'John Wick'

Uno de mis primeros recuerdos a los mandos de una consola tiene como protagonista a la maravillosa Mega Drive y al no menos excelso beat 'em up 'Streets of Rage'; una catedral de los "yo contra el barrio" de 16bits diseñada por Noriyoshi Ohba y Hiroaki Chino que me dio infinidad de horas de diversión mientras machacaba pandilleros controlando, a Adam, Axel y Blaze.

Yo contra el barrio... en pantalla grande

Sabiendo esto, es comprensible que me haya llevado una alegría enorme —lo que hace la nostalgia— al conocer la noticia de que Lionsgate se ha hecho con los derechos para adaptar el mítico videojuego de Sega de la mano del guionista y creador de la saga 'John Wick' —y de esa joya que es 'Nadie'— Derek Kolstad. Palabras mayores.

Mara mayor tranquilidad, no tenemos más que leer las palabras con las que Kolstad ha celebrado el anuncio y que dejan entrever que va a cuidar con mimo el proyecto.

"Cuando Dimitri mencionó por primera vez la idea de hacer una película de 'Streets of Rage' me puse como loco inmediatamente. ¿Y trabajar con Sega? Mi yo con 10 años aún sigue sonriendo".

Por su parte, Dimitri J. Johnson, que producirá el largometraje bajo el sello dj2 Entertainment junto a Toru Nakahara —productor de las dos entregas de 'Sonic: La película'—, también se ha descrito como un devoto de la saga que lleva soñando con este momento buena parte de su vida.

"He querido hacer una película de 'Streets of Rage' desde que tenía 12 años. Esto ha progresado hasta convertirse en un proyecto de ensueño junto a un equipo de ensueño".

Por el momento, 'Streets of Rage' continúa en una fase muy prematura de desarrollo, así que no ha trascendido información sobre su argumento, reparto o equipo técnico y artístico —ni que decir de una fecha aproximada de estreno—. Lo único que queda es tirar de paciencia mientras dejamos que el tren del hype nos arrastre a toda velocidad.

