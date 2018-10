Mark Ruffalo seguirá los pasos de James Franco e interpretará a dos hermanos en una nueva serie de HBO

¿Qué tienen en común Mark Ruffalo y James Franco? Pues que los dos pertenecen al club de actores que interpretan a gemelos. O, por lo menos, el protagonista de 'Los Vengadores', lo hará en la próxima miniserie de HBO 'I know this much is true', que acaba de recibir luz verde.

Basada en la novela homónima (e inédita en España, si no me equivoco) de Wally Lamb, 'I know this much is true' gira en torno las vidas paralelas de Dominick y Thomas Birdsey, dos hermanos gemelos interpretados por Ruffalo, en una historia épica de traición, sacrificio y perdón en la Estados Unidos del siglo XX.

El proyecto entró en desarrollo ya a finales de 2017, pero no ha sido hasta ahora que HBO ha decidido dar luz verde a la produción de una miniserie, que tendrá seis episodios escritos por Derek Cianfrance ('Blue Valentine') y que cuenta con el actor como productor ejecutivo.

Ruffalo ha estos días protagonizando titulares gracias a su reciente "despido" por parte de los hermanos Russo. El actor "desveló accidentalmente" el título de 'Vengadores 4' en el programa de Jimmy Fallon (ya sabemos que Ruffalo es experto en estas cosas), lo que propició un gag entre él y los directores del blockbuster de Marvel.

Mark, you’re fired. — Russo Brothers (@Russo_Brothers) 6 de octubre de 2018

You’re still fired, Mark. — Russo Brothers (@Russo_Brothers) 16 de octubre de 2018

Bromas aparte, tengo bastante curiosidad por ver cómo es esta nueva miniserie. Sí que es cierto que últimamente HBO clava las adaptaciones literarias, por lo que tengo bastante tranquilidad, a ver qué nos encontramos.