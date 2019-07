Martin Scorsese reunirá a Robert De Niro y a Leonardo DiCaprio en la adaptación de 'Los asesinos de la luna'

Mientras Robert De Niro y Martin Scorsese ultiman su esperada reunión mafiosa con ‘El irlandés’, actor y director están cada vez más cerca de volver a trabajar juntos. En este caso se trata de una producción de Paramount que adapta la potente novela de David Grann ‘Los asesinos de la luna: Petróleo, dinero, homicidio y la creación del FBI’.

Dios los cría y la mafia los junta

Poco a poco, David Grann se está convirtiendo en uno de los autores más importantes de la industria de Hollywood. El escritor y periodista del New Yorker ha visto como sus obras 'Z. La ciudad perdida' o alguno de sus artículos, como 'The Old Man and the Gun' y 'Dark Crimes', llegaban con más o menos fortuna y estilos a las salas.

Ahora, su novela más potente, 'Los asesinos de la luna: Petróleo, dinero, homicidio y la creación del FBI', tiene toda la pinta de ser la reunión de tres colosos que ya han coincidido en más de una ocasión. La novela es un emocionante True Crime que desvela una de las conspiraciones más monstruosas de la historia de Estados Unidos.

En los años veinte, la comunidad india de los Osage en Oklahoma era la población de mayor renta per cápita del mundo. El petróleo que yacía bajo sus propiedades les convirtió en millonarios: construyeron mansiones, tenían chóferes privados y mandaban a sus hijos a estudiar a Europa. Pero un espiral de violencia asoló esta comunidad indígena cuando sus miembros empezaron a morir y a desaparecer en extrañas circunstancias.

Cuando el número de muertos aumentó, el recién inaugurado FBI decidió intervenir en uno de sus primeros grandes casos de homicidio. Después de que la investigación resultara un desastre, el joven director J. Edgar Hoover acudió al antiguo comandante de Texas, Tom White, para que desvelase el misterio. La historia, desde luego, es ideal para este equipo artístico. Veremos si DiCaprio vuelve a interpretar al mismo personaje que encarnó para Clint Eastwood hace casi diez años.