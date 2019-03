Marvel elige a Angelina Jolie para liderar 'The Eternals', pieza clave para la etapa posterior a 'Vengadores: Endgame'

No vemos a Angelina Jolie en ningún largometraje en acción real desde el estreno de 'Frente al mar' en 2015. Eso cambiará dentro de unos meses gracias a 'Maleficent: Mistress of Evil' y todo apunta a que no será algo puntual, ya que Marvel la ha elegido para unirse a su universo de superhéroes en 'The Eternals'.

La ganadora de un Óscar por 'Inocencia interrumpida' está actualmente en negociaciones con Disney para unirse a la película según informa Deadline. Por ahora se desconoce cuál sería el papel que interpretaría en esta adaptación del cómic creado por Jack Kirby en 1976.

Quiénes son 'The Eternals' y el resto de implicados

Los Eternals son un grupo de extraterrestres casi inmortales cuya única misión en la vida es proteger a los habitantes de nuestro planeta. Fueron creados por los Celestiales, la misma raza a la que pertenecía Ego, el personaje interpretado por Kurt Russell en 'Guardianes de la Galaxia 2'. Va a tocar explicar muy bien por qué no les hemos visto hasta ahora...





Hasta ahora sabíamos que el guion corre a cargo de Matthew K. y Ryan Firpo , mientras que Marvel ha confiado la puesta en escena a Chloé Zhao, una de las últimas sensaciones del panorama indie gracias a 'The Rider'.

Marvel aún no ha concretado cuándo llegará a los cines 'The Eternals', pero a día de hoy tiene libres las fechas del 1 de mayo y 16 de noviembre de 2020. Imagino que el estudio esperará al lanzamiento de 'Vengadores: Endgame' antes de desvelar nada más sobre su Fase 4.