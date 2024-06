¡'Nadie 2' ya está en marcha! Bob Odenkirk regresará para repartir estopa bajo las órdenes de Timo Tjahjanto, director de una de las mejores películas de acción de los últimos años

Si te gusta el cine de acción y artes marciales traigo muy, pero que muy buenas noticias, porque los universos de dos de los mejores largometrajes que nos ha regalado el género reciente van a chocar en una secuela que, desde ya, se convierte en uno de los estrenos más esperados del curso cinematográfico 2025. Mucho ojo, porque la cosa no podría pintar mejor.

Hostias a la indonesia

El largometraje que acaba de recibir luz verde definitivamente no es otro que 'Nadie 2', la continuación del bombazo dirigido por Ilya Naishuller —'Hardcore Henry'—, protagonizado por Bob Odenkirk y escrito por un Derek Kolstad más que familiarizado con este tipo de producciones después de dar a luz la saga 'John Wick'.

Mientras que Odenkirk y Kolstad volverán para dar vida al héroe protagonista y firmar el guión respectivamente, el asiento del director va a estar ocupado por un nuevo cineasta en sustitución del ruso, y el nombre del nuevo responsable no podría ser más prometedor: Timo Tjahjanto. Si no te dice nada por sí solo, déjame refrescarte la memoria para que te suba el hype a toda velocidad.

Tjahjanto, natural de Indonesia, es el director de 'Safe Haven', el mejor cortometraje que nos ha dado la saga de antologías 'V/H/S', las dos recomendables partes de 'Que el diablo te lleve', en las que ofreció dos experiencias de terror de lo más intensas y, lo que es más importante, 'The Night Comes for Us', una auténtica salvajada en la que el espíritu de 'The Raid' se fusiona con unas dosis desmedidas de ultraviolencia en un espectáculo tan intenso como demencial.

Además, bajo el nombre de los Mo Brothers, el cineasta ha codirigido junto a Kimo Stamboel actioners como 'Headshot' —también alineada con 'The Raid'— y 'Killers', y cintas de terror como 'Macabre'. Sin duda, la carta de presentación del bueno de Timo no podría ser mejor, y dispara desde ya las expectativas hacia una 'Nadie 2' que llegará a salas de cine, al menos en Estados Unidos, el 15 de agosto del próximo 2025.

El rodaje arrancará este mismo verano bajo el ala de Universal Pictures. Estaremos al corriente de cualquier novedad al respecto.

