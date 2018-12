Netflix anuncia una serie original de 'Ghost in the shell' dentro de su nuevo catálogo animado

El proyecto anime llega poco después de la adaptación cinematográfica de 2017 que provocó una reacción negativa con la polémica racial de su protagonista, Scarlet Johansson. La nueva serie de 'Ghost in the Shell' de Netflix presenta un personaje principal japonés con animación en 3D y se espera que aterrice en 2020.

Netflix lo anunciaba en su cuenta de Twitter junto a una ilustración del personaje principal, Motoko Kusanagi. 'Ghost in the Shell: SAC_2045' estará dirigido por Shinji Aramaki y por Kenji Kamiyama, y llegará a la plataforma en 2020. "El deseo de explorar el verdadero significado de la conciencia humana se intensifica", afirman en el tweet.

YES, A NEW GHOST IN THE SHELL ANIME IS COMING.

Ghost in the Shell: SAC_2045 will be directed by Appleseed’s Shinji Aramaki and Ghost in the Shell: Stand Alone Complex’s Kenji Kamiyama. On @Netflix in 2020!

*desire to explore the true meaning of human consciousness intensifies* pic.twitter.com/MgKzX2KydQ