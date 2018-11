'Ultraman': Netflix nos muestra un vibrante tráiler de la secuela anime del clásico japonés

Creo no equivocarme cuando digo que pocas franquicias japonesas son tan queridas como la de Ultraman. Queridas y repletas de vida, ya que en su más de medio siglo de vida Tsuburaya Productions ha producido una treintena larga de series a los que hay que sumar películas, OVAs, videojuegos y manga.

Y la próxima entrega en la franquicia está bastante cercana ya que Netflix ha anunciado que el 1 de abril de 2019 estrenará en su plataforma 'Ultraman', un nuevo anime que contará nuevas historias del superhéroe gigante y cuyo tráiler lanzó durante la presentación que la compañía tuvo en Tokyo.

Esta nueva 'Ultraman' está basada en el manga homónimo de Eiichi Shimizu y Tomohiro Shimoguchi y que cuenta ya con una docena de tomos (inéditos en España, si no me equivoco). Concebida como una secuela a la serie de 1966/67, el "Gigante de Luz" es ahora solo una memoria distante. Shinjiro, el hijo de Shin Hayata, descubre que tiene poderes.

Esto, unido al hecho de que su padre le revela que fue Ultraman, hace que Shinjiro tome el manto del superhéroe para defender la Tierra de nuevos alienígenas invasores en una nueva serie dirigida por Kenji Kamiyama y Shinji Aramaki.

La verdad es que no sé vosotros, pero a mí este estilo de animación no me gusta por la sensación de recargado en efectos generados por ordenador (y renders 3D) que da. A lo mejor es que me estoy volviendo un poco cascarrabias en este sentido, pero prefiero algo más sencillito. A ver con qué nos encontramos, sobre todo en cuanto a historia.