Netflix recupera 'Neon Genesis Evangelion': el mítico anime llegará a la plataforma en 2019

Madre mía la noticiaca que nos acaba de dar Netflix. No somos muy de emocionarnos cuando se anuncia que alguna plataforma recupera tal o cual serie, pero es que cuando nos encontramos ante uno de los grandes clásicos del anime japonés de los 90 no es para menos.

Durante una presentación en Tokio (dónde si no), Netflix ha avanzado su plan de contenidos de anime para 2019 y, además de su parrilla de originales, nos hemos encontrado con el anuncio de que recuperarán, completa, 'Neon Genesis Evangelion', el mítico anime de Hideaki Anno.

Será en primavera de 2019 cuando la plataforma ponga a disposición de todo el mundo los 26 episodios y dos películas "finales" ('Death and Rebirth' y 'The end of Evangelion'). Lo que no sabemos es si hay planes para integrar en la plataforma el "Rebuild", es decir, las cuatro películas remake/reboot de la saga (de las cuales se han estrenado en Japón tres).

'Neon Genesis Evangelion' es uno de los animes más influyentes de los últimos tiempos. En él nos trasladamos a Tokyo-3 del año 2015 (quince años después del "segundo impacto", un cataclismo global), donde Shinji es reclutado para pilotar un EVA, robots gigantes preparados para combatir a los Ángeles, extraños y ultrapoderosos entes que parecen haber venido para acabar con la humanidad.

'Saint Seiya: Knights of Zodiac' ya tiene fecha

Por otro lado, dentro de la presentación también se ha anunciado que el esperado (y temido) remake de 'Los caballeros del Zodiaco' se estrenará el próximo verano de 2019, por lo que en breve podremos ver cómo le sienta el CGI a esta nueva versión. También durante esos primeros meses del año que viene llegará la nueva serie de 'Ultraman', '7 seeds' y 'Riakkuma and Kaoru'.