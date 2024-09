No, no van a hacer 'Los Goonies 2' por mucho que se empeñen los titulares: Corey Feldman y Sean Astin han confirmado que no han oído hablar de esta secuela

Es humano querer creer cosas que evidentemente no son ciertas. Quizá por eso hay gente que prefiere no escuchar la realidad y dejarse embaucar por continuos cantos de sirena que les dicen exactamente aquello que quieren oír, y en tiempos de Internet se traduce un constante runrún de fake news. En el caso del cine, esta semana ha sido el turno del rumor de 'Los Goonies 2', que no tiene fundamento, fuentes ni tablas, pero muchos han creído a pies juntillas por un ejercicio asombroso de realismo mágico.

Los Goonies nunca dicen "Vale ya, ¿no?"

Desde que 'Los Goonies' se estrenase en 1985, el público ha pedido de manera constante una segunda entrega, pero solo la hemos podido ver en forma de videojuego (el infame 'Los Goonies 2' para NES). Y ahora, casi cuarenta años después de su lanzamiento, el periódico The Sun, que es puro amarillismo, ha anunciado que la secuela va a ocurrir, en parte como respuesta al éxito nostálgico de 'Bitelchús Bitelchús'. Si no pasas del titular, todo son alegrías. El problema es que cuando empiezas a leer, descubres que la fuente es, literalmente... "Una fuente". Y no es buena señal.

Si seguimos leyendo la noticia, descubrimos que "el plan es empezar a desarrollar las ideas el próximo verano, con una fecha de lanzamiento en 2026 o 2027". Si quieren lanzar la película en 2026, tendrían que empezar a desarrollar las ideas ahora mismo, y bastante rápido: lo que dice The Sun se cae por su propio peso, pero es que, además, las estrellas originales han dicho que no tienen nada que ver con esta supuesta segunda parte.

Es el Daily Mail quien ha informado de que Corey Feldman y Sean Astin no tienen ni idea del proyecto. Feldman, en particular, ha dicho en Twitter "¡Puedo deciros oficialmente al 100% que 'Los Goonies 2' no es real! No tengo información de que estén trabajando en una secuela". Obviamente es bonito creer que tu película nostálgica favorita volverá, pero la realidad, digan lo que digan los titulares, es otra muy distinta. Los Goonies nunca dicen "muerto", pero sí "hay que dejar morir las cosas".

