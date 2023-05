Pedro Pascal se va a la antigua Roma: 'Gladiator 2' ficha al protagonista de 'The Last of Us' y continúa perfilando un reparto estelar

Cuando empezaron a aflorar los rumores sobre una secuela de 'Gladiator' con Ridley Scott de nuevo a bordo muchos nos lo tomamos a cachondeo. La idea era, cuanto menos, disparatada, pero vivimos en una sociedad en los locos años 20 y la industria de Hollywood parece no regirse por las leyes de la lógica; algo que ha dado como resultado un proyecto que, de ser casi un meme, ha pasado a ser bastante interesante.

Daddy goes to Rome

La última novedad sobre la producción ha vuelto a estar centrada en su reparto, al que acaba de incorporarse una de las grandes estrellas del momento. Esta no es otra que Pedro Pascal, que ya se encuentra preparando la segunda temporada de 'The Last of Us' y que ultima las negociaciones para unirse a la épica romana en un papel aún por determinar.

La adición de Pascal perfila un elenco realmente espectacular que ya cuenta con nombres como los de Paul Mescal, Barry Keoghan, Joseph Quinn, Connie Nielsen y Denzel Wahsington. Todos ellos estarán a las órdenes de Scott, que volverá a ponerse tras las cámaras 23 años después del título original, ganador del Óscar a la mejor película y de otras cuatro estatuillas en los premios de la Academia.

Por el momento no conocemos detalles sobre el argumento de 'Gladiator 2' más allá de las siguientes palabras de un Russell Crowe que ya confirmó que no regresará para la ocasión:

"Más o menos sé cómo ha dado forma a la historia Ridley Scott. ¿Os acordáis de que aquel joven que quería vender al Gladiador? Lo que lleva al discurso de 'Mi nombre es...'. Ese chico ha crecido y es ahora el Emperador. No sé qué sucede a partir de ahí, pero esa es la idea".

Lo que sí sabemos es que 'Gladiator 2' se estrenará, salvo sorpresas de última hora —como la huelga de guionistas que tenemos entre manos—, el 22 de noviembre del próximo 2024.

En Espinof | Las 21 mejores películas de aventuras de la historia