'El piloto': Mike Colter usará su fuerza bruta para la secuela, que tristemente no se titulará 'Ahora más piloto que nunca'

Apenas ha habido tiempo para paladear 'El piloto', la película en la que Gerard Butler se estrella y se lía a tiros con todo el que se encuentra junto a Mike Colter, y ya han anunciado una secuela que tiene pinta de ser incluso más autoconsciente. Si aquella en inglés se titulaba 'Plane' ('Avión') esta se llamará... 'Ship' ('Barco'). Empieza el Universo Cinematográfico Transportes.

En este barco están sentados

Si habéis visto 'El piloto' ya sabéis el final del personaje de Colter, y por qué puede tener sentido que vuelva después de cargarse a todos los piratas que se le ponían en medio. La producción empezará este año y, eso sí, no está claro que Gerard Butler vuelva. Tiene sentido: realmente su personaje no tiene ningún motivo para hacerlo, lo que nunca ha sido impedimento para que las secuelas den vía libre al disparate.

Y 'El piloto' es un disparate, sí, pero divertidísimo. Tanto, que espero que esto de inicio a una saga real y no se hunda como la otra secuela marina por excelencia, 'Speed 2'. Puede que penséis que no ha hecho el suficiente ruido como para justificar una secuela, pero no nos engañemos: ha recaudado el doble de lo que costó, o sea, 43 millones de dólares alrededor del mundo. Nada mal para una cinta independiente.

Probablemente no veamos 'Ship' hasta, por lo menos, finales de 2024 o inicios de 2025, pero si tiene la misma mala leche, la acción noventera y los diálogos fulminantes, esperamos lo que haga falta a que nos recojan en el crucero de la violencia que no sabíamos que queríamos.