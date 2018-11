La precuela de 'Los Soprano' ya tiene protagonista: Alessandro Nivola será el tío de Tony Soprano

Llevamos varios meses informando de la ampliación del universo de la clásica serie de HBO 'Los Soprano'. Su creador, David Chase, ya tenía director, tal y como os contamos aquí. Ahora, parece que también tiene protagonista.

Alessandro Nivola está en conversaciones para interpretar a Dickey Moltisanti en 'The Many Saints Of Newark', que servirá como precuela de 'Los Soprano', según las primeras fuentes.

El guión está firmado por el creador de la serie, David Chase, y Alan Taylor (sí, ya sé) está asignado para dirigir la película para New Line.

Una mirada al pasado

La película tiene lugar en la década de los sesenta, con los disturbios en Newark de fondo, cuando los conflictos entre residentes afroamericanos e italianos estaban en su peor momento. Se espera que varios personajes de la serie original aparezcan en la película, aunque New Line no ha dado más detalles de la trama.

En la serie, Moltisanti es el tío fallecido de Tony Soprano (James Gandolfini) y padre de Christopher Moltisanti (Michael Imperioli). El personaje nunca aparece, ya que fue asesinado antes de la línea de tiempo de la serie, así que parece una oportunidad de oro para hablar de su leyenda.