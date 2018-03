'Los Soprano' tendrá película: David Chase prepara una precuela de su aclamada serie de mafiosos

'Los Soprano' ('The Sopranos') es una de las series de televisión más prestigiosas de todos los tiempos. Aún hoy su desenlace da mucho de lo que hablar, pero lo que ahora nos interesa es todo lo que sucedió antes de lo que pudimos ver en HBO, ya que David Chase, su creador, ha decidido resucitar el universo de 'Los Soprano' con una precuela en la gran pantalla.

La película recibirá el título de 'The Many Saints of Newark' y la acción se situará durante la era de los distubios de Newark en los años 60. En esa época existía una gran rivalidad entre las bandas afroamericanas e italoamericanas y los conflictos entre ambas eran especialmente letales. El propio Chase se ha encargado de escribir el guion junto a Lawrence Konner, un veterano de 'Los Soprano'.

Como era de esperar, algunos de los personajes de la serie harán acto de aparición en 'The Many Saints of Newark'. Aún no ha trascendido a quiénes podremos ver, pero lo suyo sería que como mínimo el padre, la madre y el tío de Tony Soprano se dejen ver en esta precuela en la gran pantalla. Ahora la clave estará en dar con un reparto a la altura, que va a ser difícil hacernos olvidar a James Gandolfini, Lorraine Bracco, Edie Falco o Michael Imperoli.

Lo que tampoco hay todavía es director, pero sí se sabe que Chase estará muy implicado a la hora de elegir al realizador de 'The Many Saints of Newark'. Más allá de eso habrá que tener paciencia, ya que New Line tampoco se ha atrevido todavía a poner fecha de estreno a la película. Imagino que querrán tomárselo con calma para que la película salga lo mejor posible. La atención ya la tienen, pero ojo con las críticas si acaban ofreciendo algo claramente inferior a 'Los Soprano'...

