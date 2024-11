Robert Zemeckis desvela que quiere hacer otra película de 'Regreso al futuro', pero nadie más confía en ella

Es mentira: 'Regreso al futuro' no terminó con la tercera parte. De hecho, desde entonces la saga ha avanzado en diferentes direcciones. Primero, con la atracción en Universal Studios, que seguía a Biff después de robar el DeLorean (y es una continuación oficial). Después, con una serie de animación que se reveló como no canónica por el propio Bob Gale, con los videojuegos de Telltale (que tampoco se consideran del todo canónicos) y con el cortometraje 'Doc Brown saves the world'. Pero la cuarta parte, tristemente, sigue sin materializarse.

Viajando y cantando

Una vez más, Robert Zemeckis ha hablado sobre esta hipotética continuación de la saga, esta vez en el podcast Happy Sad Confused, donde ha dejado claro que en Universal le atosigan cada poco para continuar la saga, y más en un tiempo donde la nostalgia vende mejor que cualquier otra cosa. "Me lo piden cada seis meses. No, no, es una exageración, pero se ponen en plan '¿No hay nada que podamos inventarnos? ¿No hay nada que podamos hacer?'". Pero sigue sin querer hacerla.

Tenemos que decir: "Hay algunas cosas que podrían funcionar". Cosas así, ¿sabes? Pero hacer un remake o sugerir que hay una 'Regreso al futuro 4'... No está en los planes. Me gustaría hacer la película de 'Regreso al futuro: El musical'. Me encantaría hacer eso. Creo que sería genial. Se lo he dejado caer a la gente de Universal. No lo pillan, así que no hay nada que pueda hacer.

No es una idea tan rara: el musical de 'Regreso al futuro' se estrenó en 2020 en Londres, pero donde consiguió el éxito definitivo fue en Broadway el año pasado. ¿Lo veremos algún día en España o nos tendremos que esperar a que le den el visto bueno a Zemeckis?

