La secuela de 'Regreso al futuro 3' se estrenó en 1991 pero casi nadie sabe que existe. Así es el enfrentamiento definitivo entre Doc Brown y Biff Tannen

La trilogía de 'Regreso al futuro' está muy bien considerada por los amantes del cine de ciencia ficción, existiendo un rechazo bastante importante hacia cualquier posibilidad de que se haga una nueva entrega. Sin embargo, lo que muchos no saben es que hay una continuación oficial de 'Regreso al futuro 3' que se estrenó en 1991 y contaba con los regresos de Christopher Lloyd como Doc Brown y Thomas F. Wilson como Biff Tannen.

Sin embargo, esta especie de 'Regreso al futuro 4' no se lanzó en forma de película en cines, ya que su destino fue acompañar a la atracción de un parque temático de Universal. La idea de algo así ya se le había pasado por la cabeza a Steven Spielberg, productor de la saga, a mediados de los años 80, pero no se anunció oficialmente hasta 1989, año del estreno de 'Regreso al futuro 2'.

Michael J. Fox no quiso participar

Su apertura en el parque temático de Hollywood se produjo en 1991, lanzándose posteriormente tanto en Florida como en Japón, siendo este el último en cerrarse, ya que aguantó en funcionamiento hasta el año 2016.

La historia de 'Back to the Future: The Ride' arranca después del final de 'Regreso al futuro III' y es evidente que tiene la gran ausencia de Michael J. Fox. Al actor le ofrecieron la posibilidad de participar, pero rechazó la idea de volver a dar vida a Marty McFly. Quizá por ello, todo gira alrededor del enfrentamiento definitivo entre Doc Brown y Biff Tannen.

La acción transcurre en el año 1991, con Doc Brown fundando un instituto de tecnología del futuro, donde un día muestra a los visitantes para que prueben un DeLorean con capacidad para 8 pasajeros en el que pueden viajar un día hacia el futuro. Mientras eso sucede, Doc viaha a 2015 para comprobar que la línea espacio-temporal no se ha visto afectada por lo sucedido en las anteriores películas. Mientras tanto, otros científicos del instituto viajan a 1885 y 1955. Todo se complica cuando Tannen logra viajar como polizón hasta la actualidad.

Sobre 'Back to the Future: The Ride' merece la pena destacar que Robert Zemeckis y Bob Gale, creadores de la franquicia, no participaron en ella, pero sí que dieron su aprobación a la misma y afirmaron que sus responsables habían captado bien quién era y cómo actúa el personaje interpretado por Lloyd.

