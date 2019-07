La serie animada de Marvel 'What if...?' explorará las 23 películas de la saga del infinito

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ha revelado que la primera temporada de su serie de animación 'What If...?' para Disney + profundizará en escenarios alternativos de las 23 películas en "La saga del Infinito".

Kevin Feige says Marvel What Ifs will explore the repercussions of one small change to any of the existing stories in the Infinity Saga! #SDCC19 #SDCC #MarvelSDCC #Marvel pic.twitter.com/fY3zoCHNLU