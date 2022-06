'Trigun': Vash regresará con una nueva serie de anime desarrollada por el estudio de 'Beastars'

Los rumores llevaban sonando toda la semana y no han terminando cayendo el saco roto. Al final ha resultado que desde TOHO no han jugado con nuestras ilusiones y 'Trigun' tendrá una nueva serie de anime que se estrenará en 2023. Todavía no se ha podido ver ningún trailer pero sí se han confirmado algunos detalles, incluyendo su distribución internacional .

Estampidas en CGI

La serie original de anime producida por Madhouse se emitió allá por 1998 y se ha convertido en todo un clásico. La historia de Yasuhiro Nightow sigue a Vash Estampida, un pistolero sobre el que hay una recompensa de "60 millardos" y al que le siguen una legión de cazarrecompensas para hacerse con el botín.

Desde el estreno de la película 'Trigun: Badlands Rumble' en 2010 no habíamos tenido más contenido animado de la franquicia, pero ahora sabemos que la nueva serie llegará en 2023 y se ha revelado una primera imagen.

'Trigun Stampede' es el nombre que ha recibido este nuevo anime, que estará animado por Orange. El estudio está especializado en animación CG, como hemos podido comprobar con 'Beastars' y 'Land of the Lustrous', así que en principio podemos esperar que la nueva serie de 'Trigun' tenga una animación similar.

Todavía no hay una ventana de estreno confirmada más allá de 2023 pero la buena noticia es que Crunchyroll lo distribuirá en simulcast en más de 200 países y territorios en todo el mundo. El servicio de streaming ha prometido que darán más información durante la Anime Expo que se celebra entre el 1 y 4 de julio en Los Ángeles.

Tampoco se ha confirmado el equipo creativo tras 'Trigun Stampede', pero los productores de Orange Kiyotaka Waki y Yoshihiro Watanabe, el diseñador de personajes Kouji Tajima y el productor de TOHO Katsuhiro Takei estarán en el panel de Crunchyroll, así que ahora toca cruzar los dedos y esperar a ver qué nos enseñan.