El videojuego 'The Division' será también una película para Netflix con Jake Gyllenhaal y Jessica Chastain

¿Te resulta complicado diferenciar un videojuego del actual panorama cinematográfico y viceversa? Anoche, durante la presentación de Ubisoft en el E3, ambas artes han dado un nuevo paso hacia la fusión definitiva con el anuncio de la adaptación cinematográfica del videojuego 'The Division'.

Vuelve el apocalipsis

La presentación de Ubisoft en el E3 2019 mostró un montón de videojuegos, pero también hubo hueco para presentar una película por allí. La compañía anunció que llevará a Netflix un largometraje basado en el videojuego 'The Division', dirigido por el director de 'Deadpool 2', 'Atomic Blonde' o 'Fast and Furious: Hobbs and Shaw', David Leitch, se dirige a Netflix. Recordemos que Leitch es co-director de la primera película de 'John Wick'.

La película estará protagonizada por Jake Gyllenhaal y Jessica Chastain, y promete la dosis de acción y angustia habituales en los trabajos de Tom Clancy. Hace tres años supimos que ambos actores estarían en la producción, y poco después se confirmó al director, así que el proyecto ha ido avanzando según los planes iniciales, algo poco habitual en este tipo de película.

La historia de 'The Division' se desarrolla en un futuro cercano donde un virus ha destrozado la ciudad de Nueva York, matando a millones de personas, dejando un caos irreparable. Un grupo de civiles, entrenados para operar en estos tiempos catastróficos, se preparan para un intento de salvar lo que queda.

Rafe Judkins, que también se encarga del guión de 'Uncharted' y prepara para Amazon 'Wheel of Time, basada en las aclamadas novelas de fantasía, será el guionista de la primera película basada en un trabajo de Tom Clancy que no sea un libro.