'Fast and Furious: Hobbs and Shaw': el tráiler final del spin-off con Dwayne Johnson y Jason Statham te resume la película en tres minutos y medio

Mientras aquí celebramos la Semana Santa, la actualidad en el mundo del cine y la televisión no se detiene. Después de echar un vistazo al tráiler final del remake de 'Muñeco diabólico', ahora nos llega un nuevo adelanto de 'Fast and Furious: Hobbs and Shaw' ('Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw') que prácticamente nos resume todo lo que pasa en la película.

El primer tráiler de este spin-off de la franquicia 'Fast & Furious' ya era muy extenso y revelador pero este segundo llega a un nivel realmente absurdo, quizá en sintonía con la propuesta. Da la sensación de que los responsables del marketing no estaban muy seguros de poder impresionar a los fans del género, y de esta saga en particular, y han estirado el vídeo hasta los tres minutos y medio, recargándolo de manera innecesaria.

Resulta interesante comparar esta clase de trailers con cualquiera de 'Vengadores: Endgame'; es el estreno más esperado del año sin necesidad de mostrar prácticamente nada del argumento o las secuencias más espectaculares. Porque no hace falta. Porque, en cierto modo, arruina la experiencia. Estos espectáculos se disfrutan más cuando se descubren en la sala de cine, en pantalla grande y con el sonido más alucinante.

Todo lo que sale en el tráiler ya resultará menos sorprendente aunque quizá se están guardando algo para el día del estreno... Y sin llegar al nivel de "hype" del film de Marvel, claro, pero a esta película le pasa un poco lo mismo. Dwayne Johnson y Jason Statham formando equipo contra Idris Elba: ¡casi se vende sola!

Tráiler final doblado al español de 'Fast & Furious: Hobbs & Shaw'

La película se estrena el 2 de agosto. Ha sido dirigida por David Leitch (responsable de 'Atómica' y 'Deadpool 2' ) y además de las tres estrellas masculinas ya nombradas, el reparto incluye a Vanessa Kirby y Helen Mirren. Parece lógico que haya algún cameo de otro actor de la saga para dar coherencia al universo pero de momento parece que este spin-off es realmente una aventura independiente.