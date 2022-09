Warner Bros. acaba con Hallorann: Mike Flanagan confirma que la secuela de 'Doctor Sueño' ha sido descartada por culpa de la taquilla

Cuando Mike Flanagan anunció que estaba trabajando en una secuela cinematográfica de 'El resplandor' que, además de adaptar la novela 'Doctor Sueño' de Stephen King, emularía el espíritu de Stanley Kubrick en algunos de sus pasajes, muchos arqueamos una ceja y nos mostramos tremendamente escépticos —y de nada sirvió que firmase esa maravilla titulada 'La maldición de Hill House' a la hora de incrementar el optimismo—.

Por suerte, el largometraje protagonizado por Ewan McGregor terminó convirtiéndose en un ejercicio más que notable que mejoró incluso con un montaje del director que lo redondeó hasta convertirlo en una experiencia casi imprescindible para fans del género. 'Doctor Sueño' dejó con ganas de más, pero nuestra apetencia no será satisfecha.

En el año 2020, Flanagan confirmó al podcast ReelBlend que se encontraba trabajando en una secuela de 'Doctor Sueño' que iniciaría su desarrollo una vez concluyese el rodaje y que estaría centrada en Hallorann, el personaje interpretado por Scatman Crothers en 'El resplandor' de Kubrick y por Carl Lumbly en su continuación que sirvió de mentor y protector de Danny Lloyd. Así describió el proyecto.

Suena bien, ¿verdad? Pues, tristemente, según ha informado el propio cineasta en su cuenta de Twitter, esta producción ha terminado cayendo en saco roto. Y el motivo no sería otro que los pobres resultados en taquilla de su predecesor, que recaudó unos decepcionantes 72 millones de dólares en todo el mundo sobre un presupuesto de 45 millones de dólares.

Because of DOCTOR SLEEP’s box office performance, Warner Bros opted not to proceed with it. They control the rights, so that was that.