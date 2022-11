Warner ya sabe cómo hacer más películas de 'Harry Potter'... pero es casi imposible que lo consiga

Cuando hagamos balance audiovisual de 2022 nadie va a callarse a la hora de hablar sobre la debacle de Warner. Zaslav ha convertido a la productora en poco menos que un chiste, y no hay noticia que salga sobre la misma que el público general se tome en serio. La última ha sido la resurrección de una franquicia que, por más que algunos lo nieguen, hace tiempo que ha perdido su momento: Harry Potter.

Hechizo fallido

En junio de 2016, JK Rowling volvió a la saga que la había hecho conocida (y, sobre todo, millonaria) con 'Harry Potter y el legado maldito', una obra de teatro en dos partes que después se convirtió en una sola. En ella seguimos a Albus Severus, el hijo de Harry y Ginny, Scorpius, el hijo de Draco, y Rose, la hija de Ron y Hermione. Vamos, que necesitarían a Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, que, por lo que han dicho en bastantes ocasiones, no están por la labor de volver.

Dado que 'Animales fantásticos' ha llegado a su fin tras el fracaso en taquilla de su última parte, Warner necesita algo para mantener viva la saga. Y si ya hay una obra de teatro de Harry Potter... ¿Por qué no aprovecharla? De momento, JK Rowling no ha firmado nada ni ha dado su aprobación, así que todo es teoría, pero si todos los astros se alinean y los actores ponen las pegas que tengan que poner (una de ellas, imaginamos, es que la escritora no reciba royaltis por la película tras su caída en picado), quizá tengamos más Hogwarts en el futuro. No es probable, eso es verdad.

JK Rowling sí habló con Warner sobre una serie de televisión basada en la saga, pero no son buenas noticias para los fans: lo hizo para prohibir que se creara. Las únicas opciones reales de Warner ahora mismo son estos addendums a la historia original... o hacer un remake de la saga, algo que no está siquiera en la mesa. De momento, parece que la saga del mago está en el éter, y ahí se mantendrá un buen tiempo. Si esto sale a la luz, necesitará tiempo, dinero y muchas conversaciones para que llegue a buen puerto. Y, por qué no decirlo, un poquito de magia.