Más de 3 millones de espectadores: por qué el combate de Jagger contra Bustamante deja en evidencia a la televisión tradicional

Entre el boxeo, los concursos culturales, 'First dates' y el futuro 'Grand prix', la verdad es que el autoproclamado "nuevo entretenimiento" se parece muchísimo al viejo entretenimiento. Pero es innegable que funciona en un segmento de la población más joven: prueba de ello son los 2,4 millones de espectadores de media que ha tenido Ibai en 'La velada del año 2' con un pico de 3,3 millones, unas cifras que duplican y hasta triplican las de la televisión convencional ese mismo día. Porque es posible que muchos os preguntéis "¿Pero esto qué es?", duda para la que la única respuesta es "es lo que hay".

De hecho, para encontrar un programa en la televisión convencional que supere en audiencia a 'La velada del año 2' tenemos que irnos hasta dos semanas antes, el 12 de junio, con el partido de fútbol entre España y la República Checa. Las televisiones de toda la vida harían bien en echarse a temblar, porque no es una moda de un día: es un cambio de paradigma contra el que poco pueden hacer.

El evento del siglo de esta semana

Los cuatro primeros combates, en los que ganaron Spursito, Ari, Viruzz y Lolito, se convirtieron en trending topic inmediato. El tema estrella de la noche, fueras donde fueras (si había gente menor de treinta años) era el combate. Y lo que prueba es que más allá de los toros o de la misa dominical no hay contenidos más o menos arcaicos: lo que hay son maneras de contarlos. La generación Z quiere ver lo mismo que veían las anteriores, pero contado a su manera, con sus propios códigos e ídolos. Twitch no ha venido a revolucionar el contenido, sino el continente.

Si a estas alturas te sorprende que los chavales fueran más con Mister Jägger que con David Bustamante, es que no has entendido nada de lo que está pasando. Jägger simboliza una nueva manera de hacer humor y contar historias, es un hombre del renacimiento que tan pronto hace cine como juegos de mesa, streams en una bañera, late nights en Amazon Prime Video o vence en un combate de boxeo. Por supuesto que van a ir con él antes que con un ídolo millennial como el de San Vicente de la Barquera.

Y, siendo sinceros, aparte de eventos como Eurovisión o el fútbol, ¿qué puede competir, televisivamente hablando, con 'La velada del año'? Se trata de un público absolutamente dado de lado por las cadenas, que no saben qué hacer ni cómo enganchar a nadie menor de cierta edad y que ha encontrado su sitio en Twitch, un lugar en el que pueden interactuar en directo y tener su propia caterva de famosos que dan un paso más allá de YouTube: en Twitch parte del contenido le decides tú y apoyas monetariamente a quien crees que se lo merece más.

Por el amor de esa suscripción

El momento álgido de la noche fue, como estamos diciendo, el combate entre Bustamante y Mister Jagger. El primero lleva practicando boxeo desde los catorce años, el segundo fue el ganador absoluto de la primera 'Velada del año'. Después de dos asaltos, Bustamante decidió parar. Nada puede contra Jägger, su furia visigoda y su aspiradora tatuada en la espalda.

"Esto no es boxeo", se quejarán algunos. Y es cierto: es entretenimiento, no tan diferente a si 'Sálvame' empezase mañana un 'Sálvame Boxing', dirigido a otras franjas de edad. Pero la sencillez de su concepto (que no de su ejecución) no evita que nos preguntemos qué va a pasar con las cadenas que durante años han sido el centro del mundo y ahora no están reaccionando lo suficientemente rápido. Cuando las torres de marfil se caigan ya será demasiado tarde, y es posible que no haya nadie llorando tras la destrucción.

Por supuesto, como en los mejores eventos y como persona que lo ha aprendido todo de la televisión, Ibai confirmó que habría tercera velada el año que viene, Jägger confirmó su intención de ir a romper la cara de quien haga falta, los invitados musicales sonaron regulinchi y entre el público no faltó absolutamente nadie en el quién es quién de los streamers españoles, desde Grefg hasta Rubius. Poco importa, incluso el hecho de que parezca que esto ya lo hemos vivido: Twitch y los streamers han demostrado que no son flor de un día, que tienen la capacidad (creativa y financiera) de montar eventos enormes y que los famosos que conocíamos hasta ahora solo son agua de borrajas para toda una generación. Como cuando tu madre te hablaba de los Chiripitifláuticos y a ti te sonaba a algo de hace veinte siglos.

Y si esto te suena a chino, recuerda que no es malo solo porque tú no lo entiendas o no lo conozcas. Nadie quiere ser el director Skinner diciendo "¿Estoy anticuado? No, son los niños los que están equivocados", y llegados a este punto solo tienes dos opciones. Una, entender que el paradigma está cambiando e intentar ver si hay algo para ti. Otra, creer que solo tú sabes lo que es bueno de verdad y obcecarte en repetir que esto no lo es. Tú decides.