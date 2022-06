'La velada del año 2': todos los horarios, combates, sangre, sudor y lágrimas del retorno pugilístico organizado por Ibai Llanos

El boxeo ha tenido una vida difícil en la televisión de España. De hecho, hubo que esperar a que llegaran las privadas para poder ver combates en programas como 'Superboxeo', en Antena 3, o 'Pressing boxeo', en Telecinco, que auguraban un buen futuro para el deporte. De hecho, es que a inicios de los 90 era tan popular que incluso salieron videojuegos de Poli Díaz, el Potro de Vallecas, y Canal+ se lanzó a promocionar veladas de boxeo nacional. Pero la locura por los mamporros duró poco, y el interés en el deporte decayó: empezó a verse como algo un poco rancio y violento, y la sociedad le dio la espalda. Poco nos hacía presagiar que en 2021 sería resucitado por Twitch y dirigido por Ibai Llanos. Esta es la distopía más imprevisible.

La nueva televisión

Cuando todos creíamos que el boxeo era visto en la sociedad como un deporte violento y arcaico, La velada del año, que Ibai monta por segunda vez, demuestra que no importa la percepción de algo, sino la narrativa del mismo. Los que se pegan no son deportistas de alto nivel, sino streamers. Entre los combates hay música urbana del más alto nivel. No pasa en Las Vegas, sino en Badalona y en el Twitch de Ibai. Igual que el streamer pudo convertir en evento el mundial de globos, ha podido hacerlo con el boxeo.

Tienen bastante razón los que dicen que Twitch se retroalimenta de la televisión: en cierta manera, muchas de las cacareadas nuevas narrativas vienen de formatos ya exprimidos. 'First dates', concursos de cultura general, deporte... Pero claro, bajo el paraguas de Twitch: interacción entre usuarios, comentarios en directo y gente que conoces como si formara parte de tu familia. No ves 'First dates' o el boxeo porque te interese el formato, solo lo ves porque Ibai y sus amigos están detrás.

Y no tiene nada de malo: es una nueva manera de ver y hacer televisión. En particular, el segundo combate de boxeo es una explosión de cultura pop que une a la generación millennial con la Z ofreciendo no solo peleas, sino actuaciones musicales. Si tienes más de cuarenta años y no te interesa mucho lo que pase en Twitch, prepárate para no enterarte de absolutamente nada de los próximos párrafos.

El test de vejez definitivo

Este sábado 25 de junio, a las 17:30, empezará una velada de boxeo desde el Pabellón Olímpico de Badalona (ojo, que aquí están tirando la casa por la ventana) en la que tendremos cinco combates del que solo uno se va a llevar todos los titulares: David Bustamante contra Jagger. La distopía cyberpunk no era como la esperábamos.

A las 17:30 empezará la alfombra roja desde el Twitch de Ibai, en la que 350 streamers aparecerán por ahí para rendir tributo, lucir palmito y esperar que sus trajes no se manchen de sangre. A estas alturas, ya debería ser trending topic en Twitter. Justo antes de empezar la masacre, a las 18:45, actuará Rels B. Yo tampoco sabía quién era Rels B pero su canción 'A mí' tiene 349 millones de visualizaciones en YouTube, lo que indica que si, como yo, has dicho "¿Quién es este?" ya eres oficialmente viejo. Es lo que hay.

El primer combate no llegará hasta las 19:15, cuando se enfrentarán Carola y Spursito. Como curiosidad, Spursito ha hecho el camino de los streamers pero al revés: nació en Andorra y ha venido a trabajar a España. Tras media hora de boxeo, a las 19:45, actuación de (aquí no han reparado en gastos) Nicki Nicole. Boom.

'Rocky' en formato Twitch

Paracetamor y Ari se calzarán los guantes a las 20:15 (aunque probablemente ya haya un retraso acumulado de varios minutos) en el único combate de boxeo femenino de la noche. Ibai recibió críticas por la poca igualdad en la velada pasada, pero le ha dado absolutamente igual, por lo visto. A las 20:40, actuación de Duki y solo veinte minutos después vuelta al ruedo.

Momo y Viruzz se enfrentarán a las 21:00, uno llegado desde Argentina y el otro desde su derrota en la primera Velada a manos de Jagger. Viendo los brazos que tiene Jagger, nadie le culpa: lo difícil era no pedir perdón por molestar antes del combate y salirse. A las 21:20, actúa Quevedo. No el escritor del Siglo de Oro (Ibai todavía no tiene ese nivel de nigromancia), sino otro cantante urbano que ha compartido canción hasta con Ed Sheeran.

Poco a poco nos acercamos al combate final, y para calentar fuerzas (y la cara del contrario) tenemos a Luzu contra Lolito, dos de las personas más conocidas en Twitch. Luzu vive en Los Angeles, tiene 36 años y no necesita esto. Lolito vive en Andorra (dónde si no), tiene 31 años y suya es la famosa frase "España me ha dado muy poco, yo no fui al instituto".

Dos hombres y un destino

No queda claro si Jagger o Bustamante saben dónde se meten al enfrentarse al otro. Antes de la batalla, Bizarrap hará una actuación a las 22:10 (si no sabes quién es Bizarrap vuelvo a tener noticias alarmantes sobre tu edad). Y entonces, la lucha de todas las luchas, prevista a las 22:30, aunque la apuesta de todos es que pasará de las doce de la noche. A Bustamante ya le hemos visto sacudirse sobre la lona en el videoclip de 'Dos hombres y un destino', pero Jagger el año pasado no tuvo rival posible sobre el cuadrilátero.

El cantante ha perdido 15 kilos en un mes para prepararse físicamente, y lleva años practicando todo tipo de luchas, pero Jagger es imprevisible. La victoria está en el aire y pase lo que pase va a ser sorprendente.

Es posible que hayas llegado hasta aquí preguntándote qué tiene que ver esto con el cine y la televisión, pero es que, en el fondo, Twitch es la nueva televisión para toda una generación, y negarlo solo hace que seamos el abuelo Simpson gritándole a una nube. Aunque no te interese lo más mínimo el evento en sí, no deja de ser interesante el cambio de narrativa: lo que pasó de moda hace ya dos décadas vuelve por todo lo alto con música urbana y se convierte en tendencia inmediata por obra de un solo streamer. Que empiece el segundo round.