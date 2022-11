'Masterchef Celebrity 2022' termina la primera parte de su final anunciando los dos concursantes que competirán en la última gala de hoy: "No me lo creo"

Anoche tuvo lugar la primera parte de la final de 'Masterchef Celebrity'. Después de confirmar que este último episodio se partiría en dos, el programa culinario de Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz eligió por fin a los dos duelistas y aquellas aspirantes que se quedaban fuera.

Último esfuerzo

Si la anterior gala terminó con Lorena Castell haciéndose un tatuaje, esta comenzó con Manu Baqueiro tatuándose la M de 'Masterchef' tal como había prometido. En cuanto a la primera prueba de la noche, consistió en la clásica "sigue al chef", en la que los aspirantes debían cocinar al mismo tiempo que el famoso cocinero Oriol Castro. Lorena fue la que mejor lo hizo y, por tanto, la primera concursante en pasar al duelo final.

Para la prueba de exteriores, se trasladaron al hotel Mandarin Oriental Ritz en Madrid, donde Manu, Patricia y María Escoté tuvieron que elaborar un menú diseñado por el chef Quique Dacosta y servirlo a diez chefs de renombre. Cada uno de los aspirantes se encargó de hacer uno de los platos del menú.

Esta prueba terminó sobrepasando a Patricia Conde, que se agobió y abandonó momentáneamente el cocinado. Manu intentó animarla y se produjo un inesperado beso entre ambos pero, para cuando Patricia retomó su plato, ya iba muy retrasada y no se esforzó por recuperarse. Los jueces manifestaron su decepción por rendirse estando a un paso de la última prueba.

Finalmente, Manu se convirtió en el segundo duelista que se enfrentará a Lorena en la prueba de esta noche. "No me creo que esté donde estoy" dijo emocionado cuando le entregaron la chaquetilla. Eso dejó a María y a Patricia como las dos siguientes eliminadas que no han podido llegar hasta el final.

La gala de anoche fue la más vista de la temporada, con un 18.4% de share y 1.978.000 espectadores. Esta noche a las 22:15 se emitirá la prueba final de 'Masterchef Celebrity', seguida de un coloquio que contará con los jueces, el ganador o ganadora de esta temporada 7 y el resto de finalistas.