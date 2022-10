"Es una mierda": en 'La isla de las tentaciones 5' Claudia se queja de la actitud de su novio Javi después de verle besando unos calzoncillos con su cara estampada

Te puede gustar más o menos 'La isla de las tentaciones', pero es innegable que tiene momentazos increíbles. Sí, mucho beso, mucho flirteo, mucha hoguera, pero al final Twitter se ha roto con la imagen más patética y al mismo tiempo entrañable de las cinco temporadas: Javi besando sus propios calzoncillos, en los que ha impreso la cara de Claudia, su novia.

Claudia, triste porque su novio no es infiel

Uno podría pensar que una imagen tan, digamos, bonita, dejará tranquila a su novia en el otro lado de la isla, ¿no? Bueno, pues no demasiado. En la primera hoguera, Claudia no vio ninguna imagen de su novio. En la segunda, le vio lamentándose por las esquinas y clamando por su amor, algo que no ha sentado nada bien a la tentada.

Y es que Javi no "vive la experiencia" como ella, y el agobio por el amor constante está llevando a la chica a la desesperación. Vamos, que parecía molesta porque su chico no le estuviera poniendo los cuernos noche y día. De hecho, ha llegado a calificar la actuación de su novio como "una mierda" porque no han ido allí para estar tirados en la cama.

"Así me va a perder", ha afirmado, ni corta ni perezosa, en una actitud que absolutamente nadie ha entendido lo más mínimo. Más le vale a Javi ponerse las pilas y besarse con alguna chica distinta a su novia pronto, porque Claudia vigila con lupa. Ay, madre mía, el surrealismo puro.