La isla de las tentaciones 5, cuarta gala en directo: parejas, solteros y novedades del programa presentado por Sandra Barneda

Cuarta gala de la temporada 5 de La isla de las tentaciones. Telecinco vuelve esta noche con una nueva entrega del programa presentado por Sandra Barneda, donde seguiremos con la trayectoria de estas parejas en crisis repartidas en las dos villas de solteros y solteras. En este mismo post iremos comentando la gala en directo.

A la llegada de las parejas a República Dominicana y la presentación de los tentadores en el primer episodio, le siguió una segunda gala de primeros acercamientos, primeras luces de la tentación y la primera hoguera. En el tercer capítulo, vimos la hoguera completa (y la hecatombe de lágrimas que conllevó) y las primeras eliminaciones.

En esta cuarta gala, continuarán los acercamientos: Tania y Hugo en su nube, Paola queriéndose vengar de Andreu, Mario alejando a Valeria para tirarse a los brazos de Carmen, Vladi flirteando con dos chicas a la vez...

Sin olvidar dos asuntos candentes: cuál es la auténtica relación entre Laura y Álvaro Boix (exconcursante de La isla de las tentaciones) y qué pinta Cristian en el concurso, el misterioso visitante sorpresa de la segunda hoguera de las chicas.

La isla de las tentaciones emite hoy, 13 de octubre, su cuarto episodio a las 22:50 en Telecinco y también puede verse online en directo a través de Mitele.

Comienza la cuarta gala

Carmen, Samuel y Elena se han puesto a compararse los dedos gordos de los pies.

En Villa Paraíso se han disfrazado todos de gato... y la cosa ha acabado con Mario y Valeria besándose en una esquina y en la piscina. No le quería hacer daño a Laure pero, según él, "le cuesta más controlar sus impulsos allí que en la calle" (no quiero saber cómo controla sus impulsos en la calle, sinceramente).

Mario: "Yo intento controlar mis impulsos"



Mario intentando controlar sus impulsos:#LaIslaDeLasTentaciones4 pic.twitter.com/0q4FZvzdXr — Sabrina cosas de brutas ✨ (@desyunobufe) October 13, 2022

Valeria ya se está lanzando encima de Mario. Javi sigue teniendo pesadillas con el momento en el que le besaron el culo a Claudia. Cuando comienza la siguiente fiesta, Laura va a pedirle explicaciones a Adrián por decir aquello de que "creía que ella tenía más principios".

Ya se ha descubierto el pastel de lo de Laura y Álvaro Boix, resulta que resulta que tuvieron tema cuando ella y Mario estaban mal. No obstante, la que le ha elegido como soltero favorito es Claudia (igual está marcando terreno porque ya no es la única que tiene ex metidos en el programa). Sara ha elegido al otro Álvaro... no sé yo.