La Isla de las tentaciones 5, el estreno en directo: Parejas, solteros y novedades del programa presentado por Sandra Barneda

La isla de las tentaciones, el reality estrella de Telecinco, vuelve esta noche con el estreno de su temporada 5. El programa de Sandra Barneda nos trae a cinco nuevas parejas en crisis que pondrán a prueba su amor y 18 solteros y solteras que les tentarán.

La cinco parejas serán Laura y Mario, Tania y Samuel, Claudia y Javi, Paola y Andreu y Sara y Manuel. Por otro lado, tendremos 18 tentadores: Valeria, Adrián, Irene, Aitor, Yuleima, Isay, Maxi, León, María de los Ángeles, Edward, Elena, Brian, Cristina, Álvaro, Jessica, Vladi, Sofía y Mona.

Mediaset confía tanto en este formato de telerrealidad que encargó dos temporadas seguidas. La 5 y la 6 se rodaron este año en República Dominicana y ya adelantó el pasado viernes y el lunes dos especiales en Mitele Plus para ir abriendo boca, conociendo a las nuevas parejas.

Entre las novedades que incluirá esta nueva edición están cinco tonalidades de alarma, tres solteros vip sorpresa, la primera hoguera de emergencia, la primera expulsión de una pareja y muchas más sorpresas que iremos descubriendo.

La gala comienza a las 22:50 en Telecinco (también se puede ver online desde Mitele) y en este post la iremos comentando en directo.

Vuelven las tentaciones

Arranca la gala y ya han llegado las parejitas a la isla. Todos llorando por tener que separarse, Tania diciendo: "No voy a hacer nada pero es una experiencia" (y nosotros: cariño, no vienes a la isla a "no hacer nada").

Sandra ya les ha dicho que se miren a los ojos, porque "al final de esta experiencia, sabrán si son los de el amor de su vida o no" y que "empiezan la prueba sin despedidas pero con su mejor arma: la confianza". ¿Apostamos?

Los chicos llegan a Villa Paraíso, donde "lucharán contra sí mismos". Javi diciendo que igual se mete en la cama de sus compañeros para no dormir solo y Manuel aprovecha para lucir sus dotes de cantante (¿se comerá Mediaset una denuncia por publicidad encubierta?).

Ojo, acaban de presentar las nuevas luces de las alarmas "por si alguien se pasa". Están todos muy serios y solo hablamos de pulsar un botón.