'Tu cara me suena 10': todo lo que sabemos sobre la nueva temporada del popular concurso de imitación en Antena 3

'Tu cara me suena' es uno de los formatos más longevos de Antena 3. El popular talent show acumula ya 9 temporadas de su edición normal, además de una temporada de anónimos ('Tu cara no me suena todavía') y otra de niños ('Tu cara me suena mini'). A la espera de que se estrene la nueva tanda de episodios, esto es todo lo que sabemos de la temporada 10.

Formato

De momento, no se ha anunciado ningún cambio sustancial en la nueva temporada, por lo que es de esperar que siga la misma tónica que ediciones anteriores. 'Tu cara me suena' es un formato original español creado por Gestmusic, que consiste en traer a varias celebrities a imitar a conocidos cantantes y grupos musicales.

Los participantes cuentan con el asesoramiento de varios entrenadores (Ángel Llácer en actuación, Míriam Benedited en baile y Arnau Vilà en canto) y las actuaciones son valoradas por un jurado, que puntúa del 4 al 12. En la pasada edición, se sumaba a esa puntuación la votación del público en el plató y ganaba el que obtuviera la cifra más alta (en caso de empate, el público decide).

Presentadores

Manel Fuentes ha sido el presentador de todas las ediciones anteriores del talent show y repetirá en esta temporada 10, así como el jurado de la temporada anterior: Ángel Llácer, Chenoa, Lolita Flores y Carlos Latre.

Concursantes

Antena 3 está desvelando poco a poco quiénes son los concursantes de esta edición y estos son los confirmados hasta ahora:

Anne Igartiburu, presentadora de 'Corazón', ex concursante de 'Mask Singer'.

Josie, diseñador y estilista, colaborador de 'Zapeando' y 'Veo cómo cantas', ex concursante de 'Masterchef Celebrity'.

Susi Caramelo, comediante, presentadora de 'Caramelo' y 'Rojo Caramelo', colaboradora de 'Las que faltaban' y 'Cero en historia'.

Alfred García, cantante, finalista de 'Operación Triunfo', representante de España en Eurovisión 2018.

Merche, cantante, jurado de 'Tú sí que vales', ex concursante de 'Bailando con las estrellas'. Tuvo una breve aparición en 'Tu cara no me suena todavía'.

Fecha de estreno

'Tu cara me suena 10' todavía no tiene fecha de estreno pero es muy posible que se estrene en noviembre-diciembre, ya que las grabaciones comenzarán este otoño.

En la temporada anterior, Agoney se alzó con la victoria tras una disputada final junto a Nia, María Peláe, Eva Soriano y Rasel.