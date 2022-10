'La isla de las tentaciones 5' desvela qué pasará en la cuarta gala: besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura (y una sorpresa inesperada)

Me pregunto, de verdad, y dado que no hay premio de ningún tipo, si una pareja está un día tumbada en el sofá de su casa y uno de los dos dice "Buah, ¿sabes qué? Deberíamos ir a que nos grabaran 24 horas y vinieran maromos y maromas a intentar seducirnos, a ver si nos somos infieles en esa situación o qué". Debo confesar que no entiendo 'La isla de las tentaciones'.

Es de un mundo aparte, muy loco, inexistente, absurdo, puro Mediaset, puro absurdo, una fantasía hetero en la que cuatro días sin ver a tu pareja son un mundo y suficiente excusa para besar a otra persona. Es cínico, despiadado, un reflejo del mundo actual pasado por el filtro del reality, imposible desde su mera concepción. Y pese a todo, no paran de pasar cosas.

En el próximo capítulo...

¡Gente besa a otra gente! ¡Sus parejas se enfurruñan! ¡Entra alguien nuevo! Bueno, vale, si has entrado aquí es para buscar información: en el próximo episodio, veremos cómo Laura, después de haber besado a Adri, se siente mucho más libre de andarle babeando por todos los rincones de la casa e incluso preguntándose si puede haber algo más.

Pero además, Mario le pregunta a Carmen si quiere acostarse con él después de que decirle a Valeria que se va a arrepentir por algo. Vete tú a saber. Claudia y el nuevo tentador, Álvaro Boix, empiezan a hablar y estar más que cómodos, Paola, sintiéndose traicionada por Andreu, flirtea con otra persona y Tania habla con Hugo de un tema tan apasionante como inmortal: los besos. Mientras tanto, Javi, la única persona normal de ese programa, sigue estando incomodísimo todo el rato. Javi, creemos en ti.

Y encima, en la hoguera de las chicas, Sandra Barneda les avisa de que alguien está a punto de entrar, y todas flipan. Emoción, intriga, dolor de barriga. Una semana para desvelar el misterio, porque la siguiente gala se emitirá el jueves 13 a las 22:50, a no ser que Telecinco cambie de opinión. Espero que hasta entonces podáis dormir tranquilos.