"Mario es un cerdo": Laura, antes de besar a Adri, carga contra su novio tras la primera hoguera de las chicas en 'La isla de las tentaciones 5'

Laura y Mario se despidieron en su primer programa de 'La isla de las tentaciones' de mala cara: "Busca las carencias, lo mal novio que soy, búscalo ahí y me lo cuentas en la hoguera final". Y claro, se veía venir que el caos iba a venir. En su primera hoguera, ha visto a Mario y Valeria muy juntos, lo que ha llevado a calificarle como "un cerdo" que "no se merece a una persona como yo". Casi nada.

El primer beso

Al ver a Mario y Valeria en la piscina, Laura ha estallado: “No me sale ni llorar, la verdad, me da vergüenza ajena”. Algo intuíamos cuando hoy ha subido a su TikTok una canción en la que Meler canta "Que en un mes vuelvas a llamarme, que me diga que me va tan bien y a ti tan mal".

"Lo que me da rabia es que me haya hecho perder un año y medio de mi vida", afirma la muchacha, que, como sabíamos por el avance de 'El debate de las tentaciones', ha acabado dando un beso a Adri y poniendo la casa patas arriba. Vamos, que son una pareja tal para cual.

Por su parte, Mario la ha visto tranquila, pero con cierto regomello, preguntándose “Qué pesada es, chaval. ¿No se está acordando de mí o qué? Parece que se ha olvidado muy rápido de mí con las tonterías que le está diciendo”. Ah, sí, puro amor.