Doble eliminación en 'La isla de las tentaciones 5'... Y la introducción de un viejo conocido del programa que conocía a Laura de algo más que una fiesta

Nadie tiene muy claro cuál es el premio de 'La isla de las tentaciones' (¿el amor, supongo?), pero sigue habiendo eliminaciones como en cualquier reality. Y en este caso, por parte de los chicos, han sido dos personas de las que, francamente, nos habíamos olvidado que estaban en la isla. Por un lado Maxi, modelo internacional, que se marcha sin haber encajado con nadie. Por otro, Irene, que ha estado más de colegueo que otra cosa con ellos. Les han pedido que confíen en ellos mismos y en sus parejas, y adiós muy buenas.

Las chicas tampoco han sorprendido: por un lado, Isay, que se había alejado de las chicas por falta de afinidad, pero que se lleva una bonita amistad. Por otro, por mucho que sea muy gracioso, se ha marchado Edward, con el que no ha habido feeling. "No he podido salir con pareja, no pasa nada". Pues claro que sí, hombre, esa es la actitud. Pero no ha acabado todo ahí: el grupo ha decidido meter un nuevo soltero a cambio de echar a Edgar, el que menos les encajaba a nivel emocional, que se marcha diciendo que como amigos bien, pero ya está. Bryan, su hermano, sí que se queda en la isla.

Y dicho y hecho. Por la puerta apareció un nuevo soltero: Álvaro Boix, que ya formó parte de la cuarta entrega de 'La isla de las tentaciones'. Con la sorpresa de que Laura ya le conocía de una noche de fiesta, tras la que parece que pasó algo más que dormir, pero es algo que veremos en el próximo programa.

Las segundas citas

Además, ha llegado el momento de que los chavales elijan a las chicas para sus segundas citas. Para algunos ha sido obvio pero para otros ha sido claramente descarte. Es el caso de Javi, que ha escogido a Sofía porque le da buen feeling y mucha paz. Sofía, por su parte, ha comentado que es muy cerrado pero que quién sabe, si se abre igual se vienen cositas. Spoiler: no se vienen cositas.

Andreu, el cantarín del grupo, ha escogido a Cristina, con la que está muy a gusto siempre y "cada vez lo ha hecho más fácil". Todo parece indicar que tendremos música para nuestros oídos durante más tiempo. Samuel se ha quedado con Elena porque "le aporta tranquilidad, es graciosa, un poco de todo". Como una ensaladilla rusa.

Por su parte, Manuel ha elegido a Jessica porque es "sincera, con mucho sentido del humor y que me da más energía de la que necesito". Finalmente, y como estaba claro, Mario ha escogido a Valeria, con la que parece que va a haber más que palabras y es "la chica con la que quiero seguir avanzando". La venganza está en el aire.