'La isla de las tentaciones 5', Paola se siente traicionada al ver cómo Andreu hace con otra chica lo que toda España quiere que pare de hacer: cantar

Para la mayoría de nosotros, que Andreu no nos cantase sería una alegría, pero para Paola, de 'La isla de las tentaciones 5', es todo un drama. Y es que el muchacho se ha puesto a cantar flamenco a su tentadora, Cristina. Le han sentado mal muchas cosas de lo que ha visto en la hoguera, pero la canción ha sido definitoria para su tristeza.

Todo el día en la cabeza

“Con la chica con la que más cómodo se siente para cantar es conmigo y que se suelte de esta manera con ella no lo entiendo. Dijo desde un primer momento que no iba a cantar a nadie y va y le canta a ella". Créenos, Paola, le hemos escuchado cantar todos: no merece tanta amargura. Pero en el caso de la concursante, significa mucho más. Principalmente, que no está actuando con la cabeza.

Y hablando de cabeza, es donde Paola asegura que tiene todo el día metido a su chico, entre un mar de tristeza porque verle con otra chica no es, en absoluto, lo que se esperaba al entrar en un reality en el que tu pareja es tentado por otras chicas. Al final, ha acabado "enfadada y triste" por la actitud de su novio, que a su vez también ha acabado llorando en su hoguera. Vamos, que entre los dos van a montar un laguito de lágrimas dentro de la isla.

Lo que está claro es que la tentada no se siente cómoda al ver a su novio tonteando con otra chica porque cree que no le ha dejado claro las cosas: "Pienso que no soy suficiente para él y veo esto y me parece que no le valgo, que me tiene muy segura. Pensaba que él era mi persona". Drama asegurado.