"¿Alguien le puede dar un abrazo a este tío?". La desconsolada reacción de Raúl Gómez en 'MasterChef Celebrity' al enterarse de la última expulsión

En la gala de anoche de 'MasterChef Celebrity', no hubo una sino dos expulsiones: José Lamuño y Raúl Gómez tuvieron que abandonar el reality, no sin antes inundar el plató en lágrimas.

"Decir adiós cuesta"

En la gala del lunes 28 de octubre de 'MasterChef Celebrity', Marina Rivers, Inés Hernand, Pitingo, Raúl Gómez y José Lamuño se enfrentaron a la prueba de eliminación, en la que tenían que reproducir platos del chef Paco Morales con frutos secos.

Pitingo se salvó, y Raúl Gómez y José Lamuño se tuvieron que ir

A la hora de anunciar quién era el peor, el jurado sorprendió revelando dos nombres, José y Raúl: "Vuestros platos tenían muchos defectos, no eran agradables al paladar, no eran ricos... no eran lo que pedíamos. Dos platos fallidos" les explicó Pepe Rodríguez.

A la hora de despedirlos, Raúl empezó a llorar desconsoladamente e incluso Jordi Cruz sintió la necesidad de acercarse a consolarle: "¿Alguien le puede dar un abrazo a este tío?". Tras la ronda de abrazos, el ya exconcursante se despidió a lágrima viva:

"Vivo todo con una intensidad brutal. Me encariño mucho con las personas. Decir adiós cuesta. Soy muy disfrutón y me hubiera gustado disfrutar más de esta experiencia. Hoy ha sido un desastre. Les deseo lo mejor a todos".

"Has dado la talla a nivel humano" le aseguró Pepe Rodríguez, al que le contagió las lágrimas. "¡Te queremos mucho, Raúl!" le gritaron sus compañeros, que también estaban todos sollozando a moco tendido.

